El Dr. Pedro Villalba, infectólogo del Hospital Escuela afirmó que las personas expuestas al contagio directo como personal de salud, o aquellas que puedan contagiar porque tienen los síntomas, son las que deben usar los tapabocas. Advirtió que estos de no ser bien usados generan una falsa sensación de seguridad que hace que las personas se toquen más el rostro y no tomen las precauciones debidas, lo mismo que los guantes. Recordó que el lavado de manos continúa siendo la medida preventiva de mayor eficacia.

Pedro Villaba, infectólogo del Hospital Escuela de Agudos Dr. Ramón Madariaga, llamó a la población a cumpli con la cuarentena, por ser el medio de prevención más eficaz.

“Lo que queremos evitar con estas medidas es que la cantidad de infectados supere a la capacidad del sistema de Salud”.

Sobe el pico de la infección que se proyecta después de la cuarentena, explicó: “Se cree que cumpliendo la cuarentena, el pico tendría que realizarse luego de la misma y vamos a depender del nivel de los casos positivos si cumple la cuarentena o no. Una vez que aislas los casos positivos, no hay alguien que contagie”, comentó en la entrevista.

Precisó que este virus tiene una correlación muy estrecha con el SARS-cov que atacó a China en el 2012 y se sabe que mutó de los murciélagos. “El Coronavirus puede ir cambiando y lo que se sabe es que se transmite de humano a humano, entonces si los humanos contagiados están en su casa no pueden transmitir la enfermedad y es verdad que sobrevive en superficie algunas horas, pero no se sabe el potencial patogénico que tuviera esto porque el virus solo en una superficie por mecanismos de detección molecular se sabe que hay material genético, pero no se sabe qué potencial patogénico hay”, informó.

Recordó que el principal peligro es estar en contacto con una persona que está tosiendo “Las indicaciones de barbijo son solo para las personas que tiene los síntomas, tos, fiebre”. Precisó que las personas que usan barbijo generan una falsa sensación de seguridad y se tocan más la cara por la incomodidad que este genera, en el caso de los guantes, “el guante genera mayor contacto con la superficie y los guantes quirúrgicos se producen mciroperforaciones y es más peligroso”, en vista de que muchas personas los usan por horas.

Vacunación antigripal

El especialista señaló que es recomendable vacunarse, especialmente aquellas personas con mayor riesgo. “Puede haber O circulación porque al mismo momento que la persona que está infectado pueda tener la presencia de uno o dos virus respiratorios, más una bacteria . Los virus lo que producen en sí es quebrar barreras de defensas respiratorias”.

Frente a las consultas sobre aplicar la vacuna este año a pesar de haberse vacunado el año pasado indicó: “Las vacunas todos los años cambian. Las que usamos en el hemisferio sur se hacen basadas en la experiencia de la circulación viral del hemisferio norte, y las que se producen en el hemisferio norte se basan al invierno que tuvimos en el Sur”.

“Estamos en un momento que tenemos que cuidar a nuestros mayores y sobre todo los que tienen asma, los que conviven con VIH, los que sufrieron algún tipo de trasplante, alcohólicos, los que no tienen bazo y los niños menores de dos años y personas mayores de 65”, esta es la población que requiere vacunarse con mayor urgencia.

Sobre las crítica a estas medidas y aquellos que creen que son exageradas y están perjudicando la economía, el infectólogo sostuvo que “somos una sociedad que debe adaptarse a los tiempos que viven y estar atentos a los que indican la mayor evidencia científica en materia de salud. Nosotros practicamos una medicina basada en la evidencia y que hasta ahora muestra que la mejor estrategia sanitaria , porque se sabe que no podría soportar mil pacientes en terapia, es el aislamiento”.

