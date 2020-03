Desde la Cámara de Comercio de Posadas piden que los créditos a Pymes para afrontar salarios sean a tasa 0%

El presidente de la cámara de comercio e industria de Posadas Sergio Bresiski habló de la angustiante situación que viven comerciantes, industriales y sus empleados por el parate de la economía, a raíz de la cuarentena . Si bien valoró que se ponga a la salud al tope de las prioridades, consideró que la economía se está derrumbando y que muchas Pymes no podrán afrontar el pago de salarios.

“No debemos olvidar que la situación económica venia de seis años de recesión constante, donde nuestras actividades estaban en caída, con niveles de venta que disminuían año a año. Este momento se tendría que definir como que estamos en una emergencia económica y social muy grave, agravada por la pandemia y lo que esto implicó que fue poner esta cuarentena. Dentro de ese escenario sin duda que la encomia se está derrumbando. Realmente los movimientos comerciales e industriales están en cero. Hay socios que dicen que las posibilidades de sobrevivir a una nulidad de las actividades no superan los 20 días” reflexionó en diálogo con Radio Libertad.

El representante empresario aclaró que como institución están de acuerdo en que todos los cañones estén apuntados hoy a la salud, pero que sin embargo no se debería permitir que eso provoque el derrumbamiento de la economía, con la destrucción de todo el andamiaje productivo.

“No somos un país rico, no venimos de crecimiento sino todo lo contrario, nuestros números son escalofriantes, por eso si solo pensamos que únicamente la solución es prolongar la cuarentena, uno tiene que hablarle con la verdad a la sociedad, y se tendría que decir también que los daños económicos y sociales van a ser grandísimos”.

Sobre la extensión de la cuarentena en el país, Bresiski consideró que debería empezar a permitirse el trabajo a ciertos sectores productivos, con un protocolo seguro con medidas preventivas. “Así como las medidas por la pandemia fueron de alto impacto para la sociedad, necesitamos el mismo tipo de medidas desde lo económico, porque si ya se advierte que la cadena de pagos se va a romper, que los comercios no tienen espalda para más de 20 días, vos no los podes invitar a que se endeuden a una tasa del 24% anual para cubrir sueldos o impuestos. Nosotros lo que decimos es que la tasa debería ser de 0% de interés y sentarnos de acá a 180 días a ver como devolvemos esto. Necesitamos una fuerte intervención desde el Banco Nación y que el estado nacional renuncie a sus intereses, ya que no se puede tener la misma voracidad impositiva en este escenario” expresó.

Por otra parte el presidente de la cámara de comercio de Posadas pidió que así como algunos sectores de la sociedad recibieron un plus de tres mil pesos (beneficiarios de la AUH, jubilados y pensionados), esa medida debería incluir al sector privado con tres mil pesos por única vez, ya que los empleados hoy también están muy angustiados . “Hoy del 100% de las actividades económicas, solo el treinta está trabajando, lo que quiere decir que hoy en Posadas 21 mil puestos de trabajo corren riesgo” finalizó.

GP