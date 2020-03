Coronavirus: una mujer pone su voz  para la usina de noticias falsas que mucha gente replica en Misiones

Resulta increíble. O peor, suena muy creíble al escucharla. Una mujer pone su voz para generar un cúmulo impresionante de noticias falsas o fake news, con el único objetivo de sembrar pánico en Misiones en tiempos del coronavirus y, de paso, trata de desgastar la credibilidad del Gobierno provincial.

Audio 1 de la mujer que fabrica noticias falsas.

Lo peor, es que hay cientos de hombres y mujeres de Posadas y de toda la provincia que replican las falsedades al compartirlas por wathsapp o en sus perfiles personales de facebook.

¿Quién la financia?, ¿Por qué lo hace?. Nadie tiene la respuesta precisa aún.

Lo cierto es que desde hace días, una voz femenina asegura que la persona considerada como el primer caso de Coronavirus en Misiones, ya falleció. Lo dice con tal severidad y sustento argumentativo, que mucha gente le cree. Sin embargo, vale decir que el hombre esta vivo, y si continúa así, en los próximos días recibirá el alta médica.

La misma voz femenina diseminada hasta el hartazgo por wathsapp, asegura que el hombre que llegó de España con su esposa, recorrió previo a su internación tres locales de California Supermercados, estornudando en la cara hasta al saxofonista de la esquina. Todo falso.

Audio 2 de la mujer que fabrica noticias falsas.

California ya revisó todas sus cámaras. El hombre nunca estuvo allí. Tampoco su mujer. Sí lo hizo una empleada doméstica del matrimonio en cuestión, acostumbrada a acercarles los alimentos, desde afuera de la puerta.

La misma Policía de Misiones ya revisó las cámaras del edificio del Iplyc, y tampoco encontró nada. Nunca salieron. Se resguardaron como corresponde apenas llegaron, tal como lo explicó públicamente el gobernador Oscar Herrera Ahuad.

Sin embargo, para la mujer que participa de la industria de noticias falsas, y quienes las replican, no importan los partes oficiales de Salud Pública que demuestran lo contrario, no importa siquiera el parte Nacional basado en los resultados del Instituto Malbrán, que no tiene en Misiones – gracias a Dios-, ningún deceso.

Simplemente una voz anónima asegura que el hombre regresado de España ya murió, y cientos de incrédulos funcionales a lo oscuro y lo clandestino, lo replicarán con la misma convicción de una secta.

Hay que decir que también circula una voz masculina con los mismos argumentos, aunque claramente, con menor éxito. Seguramente los financistas le pagarán menos, o quizás, el pobre actor o militante redoblará esfuerzos en los próximos días. Habrá que estar atentos.

La misma voz de mujer denunció ayer la llegada de un micro en el que todos los pasajeros, que supuestamente venían de Brasil , lo hacían vomitando, con síntomas de Coronavirus, y hasta algunos, con suero.

Todo mentira. Nadie pasó por eso, y además si al menos una parte de ello ocurriera, sería imposible de tapar.

Guardas, choferes y pasajeros se filman. Y sus videos se ¨mundializan» en minutos. Nadie taparía su propia agonía por temor a un despido.

Sabiendo claramente que se trata de una fábrica de «Fake News», queda ahora averiguar de donde surge, y bquienes la financian.

Una parte viene claramente de la provincia de Buenos Aires. Empresas dedicadas a la extorsión, atacana a Misiones pretendiendo una tajada. Van mal, aunque tengan aliados en la política.

La otra parte, es local. No les importa la tranquilidad ni la paz social de Misiones. Hurgan por una tajada. Les irá mal por ese camino.

Queda aún, saber a quién pertenecen las voces que le dan sustento a la maldad.