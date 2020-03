«Bolsonaro ya no está al mando de las decisiones importantes en Brasil» según su ministro de Economía

El ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, brindó una entrevista exclusiva en la que dejó entrever que el país vecino está en las vísperas de la cuarentena obligatoria luego de una fuerte crisis política que se desató por la negativa del presidente Jair Bolsonaro.

Al mediodía de este domingo 29 de marzo, Brasil reporta 3.904 infectados confirmados, 117 muertos y tan sólo 6 pacientes recuperados. Guedes estima una inyección del 8% del PIB en la economía del gigante del Cono Sur.

En muy pocos días, la principal economía del Cono Sur comenzó a sufrir los efectos de la mala gestión de Jair Bolsonaro y las proyecciones pasaron de un crecimiento en 2020 de 1% del PBI a un derrumbe de 3,5%.

A eso, ahora hay que sumarle la crisis política en la que entró el Poder Ejecutivo tanto puertas adentro como con los gobernadores, quienes se animaron a hacerle frente luego de los cacerolazos desde los balcones de las ciudades más importantes.

El ministro de Economía Paulo Guedes dio una entrevista exclusiva a Folha, de Sao Paulo, publicada este domingo 29/03 en la que intentó darle un marco de coherencia a Bolsonaro para salir de la telaraña en la que se metió. Según su lectura, el gobierno dilató los tiempos para garantizar los sueldos de la economía informal en abril, por lo que superada esa fase ahora sí se tomarán medidas de shock para avanzar con la cuarentena obligatoria.

El funcionario prometió desbloquear dinero para empresas y trabajadores informales dentro de 2 semanas. «Fuimos golpeados por un meteorito pero vamos a luchar contra el meteorito», resumió Guedes.

El economista insistió en que el debate ya no es cuarentena sí vs. no sino por cuántas semanas: «Si logramos mantener abiertos algunos corredores, el drenaje de la cosecha agrícola, los camioneros que viajan, los supermercados y las farmacias, lo esencial, si podemos mantener esta oxigenación del sistema económico, incluso podría alargar un poco el aislamiento. Si es total, la respiración es más corta».

El ministro estimó un paquete de ayuda total de casi 800 mil millones de reales y dijo que el gobierno inyectará efectivamente el equivalente al 8% del PBI en la economía, un porcentaje que ya incluye medidas aún no anunciadas.

Mientras, la prensa internacional se hace eco de la crisis. El País, de España, disparó: «Las Fuerzas Armadas celebran reuniones en Brasilia para discutir escenarios ante una eventual destitución del presidente, debilitado por la crisis del coronavirus».

El medio anti-Bolsonaro reveló: «Dos participantes de esas reuniones informaron a EL PAÍS que el grupo está preocupado por un posible aumento repentino en los registros de infectados y muertes causadas por la enfermedad y que esto está relacionado con el discurso negacionista de Bolsonaro sobre la gravedad de Covid-19. Destacaron que cuando el presidente sugiere poner fin a las cuarentenas y el aislamiento social decretado por los gobernadores y alcaldes, suena insensible a la gravedad de la pandemia.

En este escenario, creen que la popularidad de Bolsonaro puede caer en picado si se muestra como un líder fallido que prefiere apalancar la economía antes que salvar vidas. ‘Él tiene un discurso de guerra. Pero quien está en la primera línea de una guerra es un soldado que sabe que puede morir. En una pandemia no podemos poner a todos en la misma situación que los soldados’, dijo uno de los miembros del grupo de manera reservada».

El periodista Luiz Nassif, del sitio web de GGN, evaluó que Jair Bolsonaro demostró que ya no está a cargo del país. «Las señales de que Jair Bolsonaro ya no gobierna son claras. Es un hecho que cambia totalmente el juego político», consideró el comunicador.

Entre los elementos que respaldan la tesis, Nassif cita el poder militar. «Tras el pronunciamiento de Bolsonaro, pidiendo el fin de la cuarentena, el comandante del ejército, general Edson Leal Pujol, habló a las tropas: recomendando cuarentena y enfatizando que respondió al Ministro de Defensa y Autoridades de salud», enfatizó, reforzando que «hay descontento del Alto Mando con Bolsonaro».

Según el portal local Brasil 24/7, «Nassif también señaló que Bolsonaro tiene solo dos instrumentos para el ejercicio de Poder del presidente: acceso a la red nacional para pronunciamientos; y la red noticias falsas de la oficina de odio».

Correio Braziliense graficó: En siete días, Brasil experimentó un aumento del 143% en los casos de infección por el nuevo coronavirus . Hace una semana, las ocurrencias de Covid-19 fueron 1,604, y este sábado (28/3), llegaron a 3,904 . Después del crecimiento, el número de muertes también es alarmante. Las 25 muertes del domingo pasado ya han aumentado a 114 (un aumento del 356%). Estos datos serían suficientes para encender una sirena de advertencia en el Palacio de Planalto.

Fuente: Diarios digitales.

ZF