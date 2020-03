Argentinos en el exterior: desde España, Federico Centrángolo comparte, entre la calma y la incertidumbre, como se vive en Madrid la emergencia sanitaria por coronavirus

“Desde este lunes 30 se profundizarán las medidas, con restricciones mayores para trabajar y evitar la circulación en espacios públicos, sólo lo esencial quedará funcionando hasta el 9 de abril”, confirmó el profesional, quien reside en el país europeo hace ya 18 años, pero tiene arraigados muchos afectos a la tierra colorada y en la ciudad de Autónoma de Buenos Aires. En una entrevista con Misiones Online, compartió su historia de vida que lo llevó a consolidarse laboralmente en Madrid, y relata cómo encaran en la familia el día a día de este cambio radical que se enfrenta ante el aislamiento social obligatorio por la emergencia sanitaria por coronavirus.

Lamentablemente, este domingo 29 de marzo de 2020 los números oficiales de la pandemia indican que se extiende de forma vertiginosa en el mundo, con un número de más de 719 mil personas que se han infectado. La propagación más rápida del virus sigue ocurriendo en Estados Unidos e Italia. En tanto, en España la situación es alarmante. El organismo de Salud (Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias) informó que “se alcanzó un nuevo máximo de muertes por coronavirus por día de 838 fallecidos, cobrándose la vida de 6.528 personas en total a la fecha. Llegó a los 78.797 contagios, manteniéndose en descenso el ritmo de nuevos contagios, como dato optimista».

Sin embargo, la Comunidad de Madrid está de luto. Superó la barrera de 3.000 muertos por coronavirus este domingo.

Foto del Diario El País: Madrid con la Puerta del Sol vacía. Foto de Samuel Sanchez.

Con calma, prevención y nuevos hábitos

Federico Cetrángolo (43) reside en la ciudad de Las Rozas Madrid, y lleva con mucha serenidad este proceso, para poder a su vez, trasmitirle tranquilidad a sus hijos: “Quedándonos en casa y tomando todas las medidas de prevención que se nos indica, estamos llevando bien este proceso. La gente tiene que colaborar haciendo lo que desde el gobierno nos piden, y así se podrá salir de esta situación”, expresa.

En la actualidad ocupa el cargo de gerente de Operaciones de una empresa de logística, egresado de una universidad argentina como Licenciado en Administración, ya hace casi dos décadas atrás se decidió por buscar su propio destino en un nuevo país y junto a su pareja Cecilia –y actual esposa- se afianzaron en España. Hoy tienen dos descendencias, su hija Sofía de 10 años y su hijo Juan de 7 años. Sus afectos, entre familia y amistades, están divididos entre Misiones y Buenos Aires.

Federico Cetrángolo, junto a su familia, en Madrid, España

Su padre es el ingeniero agrónomo Gustavo Cetrángolo –reconocido a nivel país por su trayectoria profesional en el sector forestoindustrial-, su madre Mónica Moretti, y la familia se agranda y completa con sus hermanas, Mercedes y Paz, ambas nacieron en Misiones. Por razones laborales, sus padres llegaron de Buenos Aires en forma transitoria al norte misionero, y Federico vivió su infancia y adolescencia en la provincia, entre Eldorado y Posadas, cultivando fuertes vínculos afectivos que los conserva hasta la actualidad.

En 1993, terminó el colegio secundario y se fue a estudiar a Buenos Aires. Una vez egresado, continuó su vida laboral hasta que en mayo de 2002, después de una de las peores crisis económicas registradas en la Argentina, decidió que era momento de probar suerte en otro país. “Siempre tuve la idea de irme a vivir a otro país, no importase que fuese Europa, la idea era salir de Argentina para hacer una experiencia en otro sitio. Con mi esposa, ambos teníamos trabajos fijos en la Argentina, pero veíamos que queríamos hacer otra cosa. Al final me decanté por España, ya que cuento con nacionalidad italiana también, y de esa manera podía llegar legalmente a Europa. Pero al ser España el país elegido, no tendría dificultad con el idioma y las costumbres son muy parecidas a la Argentina, por lo que la adaptación no sería tan difícil”, relató, recordando los motivos que lo llevaron a su actual destino.

De igual forma, intentan viajar cada dos años a la Argentina con toda la familia. “Hacemos base entre Buenos Aires y Misiones, tratando siempre de viajar toda la familia. Mi esposa es de Buenos Aires, y yo intento ir unos días a Posadas, donde tengo a mi padre residiendo y a mis amigos de la primaria y secundaria con quienes mantengo contacto. Con esto del whatsapp, además, ahora tenemos dos grupos del colegio primario y secundario que están muy activos”, comenta, exponiendo que se mantiene una comunicación frecuente y cotidiana que le permite percibir lo que está “circulando” de noticias desde la provincia y que todo llega rápidamente al otro continente.

La nueva vida en Madrid ante la pandemia

Al igual que en la Argentina, la crisis por la emergencia sanitaria que se enfrenta, cambió sus vidas en lo cotidiano. Desde el 11 de marzo sus hijos no van a clases en Madrid, sino que continúan cursando de manera virtual. Los niños tienen clases desde sus casas, a través de una plataforma de internet que se llama classroom. “Por esta vía que hoy permite internet, los docentes envían todo el material para que estudien y puedan chatear con el profesor u otros compañeros. En edades más avanzadas, se dan casos que utilizan un programa que se llama DUO y ya los alumnos tienen clases virtuales en directo con el profesor”, cuenta Federico.

En tanto, quienes trabajan fuera de la casa, desde el 16 de marzo deben trasladarse con un permiso especial de circulación, que lo emite la empresa, en el caso que de camino a su destino laboral los detuviera algún control de la Policía de la ciudad. Es decir, medidas similares a las adoptadas en la Argentina.

Federico trabaja en una empresa de Logística que hace transportes de servicios especiales, y en su caso, en el cargo de Gerente de Operaciones, puede practicar el teletrabajo, al igual que su esposa, en su actividad. “Ambos nos hemos traído las computadoras y monitores de las oficinas y hemos adaptado una habitación como si fuere una pequeña oficina en casa”, señala como uno de los primeros cambios adoptados.

La regla es quedarse en casa. “No está permitido ir a los parques, están todos cerrados con cintas, ni tampoco se puede salir a correr o pasear en bicicleta. Sólo se permite pasear al perro, que no es nuestro caso ya que no tenemos mascotas. Los comercios en general están todos cerrados, desde los restaurantes, shopping, comercios. Sólo están abiertas las casas de comida casera para llevar, los kiosko de diarios, farmacias, estaciones de servicio, talleres para reparar vehículos (sólo abierto para transportistas), ortopedias y supermercados”, describe en la entrevista con Misiones Online.

De esta manera, en familia van llevando la situación, ya que respetan las medidas de prevención y se quedan en casa, tratando de resguardarse del virus.

Para salir a las calles, en el caso de ser necesario por las compras, se protegen con barbijos y guantes. “Los barbijos no son fáciles de conseguir, pero nosotros teníamos algunos antes de que ocurriese todo esto, además mi esposa ha fabricado algunos “caseros” con su máquina de coser y algunas telas que ya tenía en casa”, destaca.

En el ámbito laboral, en el caso de su empresa, todos continúan trabajando cada uno desde su casa. “Solo el director general está yendo a la oficina, pero al estar solo él, se reduce el riesgo de posible contagio, además de que es una persona de 70 años. En Madrid la mayoría de las empresas habían aplicado el teletrabajo, pero hay otras que son fábricas que han cambiado los turnos para que la gente pueda ir a trabajar en horarios con menos cantidad de personas”, indicó.

Desde el lunes 30, esta situación cambiará, ya que desde el gobierno español se anunciaron recientemente nuevas medidas para reforzar las medidas de aislamiento social y se aplicarán más restricciones, suspendiendo actividades de sectores industriales de producción que no sean considerados servicios esenciales. “Habrá más sectores obligados a cerrar hasta el 9 de abril. Sólo podrán producir las actividades de la cadena de alimentos y fabricación de ropa de trabajo. En esta etapa nueva, el teletrabajo no se ve afectado ya que uno no tiene que salir de casa. Esto mismo lo hizo Italia hace una semana atrás”, remarcó.

“Hay tristeza en los rostros”

La pandemia aún no afectó en forma directa a la familia de Federico, pero basta con salir un momento a las calles madrileñas para percibir el clima que se vive. “Hasta ahora hemos tenido un solo caso cercano, de un amigo español que su abuela y tía han fallecido de coronavirus, y no se pudieron despedir. Una vez que entran en el hospital en la UCI (Unidad de Cuidados Intensivos), ya no puedes tener contacto con tu familiar”, explicó respecto al protocolo una vez detectado el contagio del virus.

Pero la ciudad madrileña esta empañada de rostros de tristeza, dice como principal reflejo de lo que se percibe en las calles, que se suma horas más tardes con la declaración de «luto» de la Comunidad de Madrid ante las 3000 muertes por coronavirus. “Las pocas veces que he salido para hacer las compras básicas lo que veo afuera es tristeza, solo ves pasar a la gente con su perro o que sale a tirar la basura. En lo personal, de igual forma, siempre tengo una actitud muy positiva y creo que de todo esto se va a salir muy pronto. Por el momento este proceso lo llevo bien, con serenidad, esperando que pase todo”, manifestó el profesional.

Por otro lado, al llevar tantos años viviendo en España, Federico ya estaba más que acostumbrado a la distancia física con la familia. “Hace unos meses estuvo mi padre de visita en Madrid, así que los nietos y nosotros pudimos disfrutar de su compañía, antes que suceda todo esto. Además, con la familia nos comunicamos a diario por whatsapp y realizamos teleconferencias con mis hermanas, más ahora que nos sobra el tiempo a todos”, manifestó como otro cambio que se presentó en este contexto para la comunicación más fluida, al tener todos en la familia suspendidas parte importante de sus actividades de rutina.

Colaborar y “quedarse» en casa

Sobre las medidas adoptadas para hacer frente a la emergencia sanitaria por la pandemia global, Federico reflexionó en que “el Gobierno Argentino se dio cuenta a tiempo de la seriedad de la situación y se están tomando todas las medidas que están a su alcance para minimizar el impacto. Pero todo depende de la gente. Si la gente no cumple con quedarse en casa, Misiones y Argentina pueden tener el problema de que colapse el sistema sanitario como ya está ocurriendo en casi todos los países, y ese sería el problema más serio. Al ser este virus una gripe, habrá que ver como evoluciona la situación cuando empiece a hacer más frío en el país. En el caso de Madrid estamos en primavera, aunque las temperaturas siguen siendo bajas”, dijo.

Esta crisis golpea al mundo, incluido a los más desarrollados como EE UU, China, Nueva Zelanda, Suecia, Alemania, Francia, España, lo que sensibilizó la economía, principal preocupación para enfrentar la emergencia sanitaria. Al respecto, en la entrevista sostuvo que “el escenario indica que llevará tiempo que se recupere la economía mundial. En estos momentos en España están despidiendo mucha gente, se calculan que unas 2 millones de personas temporalmente perderán su trabajo, pero el Estado les dará una ayuda. Luego habrá que empezar de nuevo, esperando la recuperación gradualmente. España ya pasó por una crisis muy importante entre 2008 -2009”, recordó el profesional.

Contó que tiene por costumbre escuchar diariamente a través de internet las radios argentinas, de manera de seguir actualizado de lo que ocurre en el país y en Misiones. Uno de sus mejores amigos es el periodista Carlos Vedoya Recio, a quien lo sigue en todos sus proyectos y lo escucha en su programa radial por internet.

Federico Cetrángolo, en su última visita con su «barra» de amigos de Posadas.

Aprendizajes para la vida

Cuando Federico decidió radicarse en España, hace 18 años atrás, no conocía a nadie que pudiese recomendarle para conseguir algún trabajo en lo inmediato, por lo que tuvo que empezar todo «desde cero». Primero llegó a Barcelona, donde tenía un compañero de la Facultad que estaba viviendo allí y que le permitía temporalmente“parar” en su departamento. “Estuve un mes probando, pero ya veía dificultades en conseguir trabajo porque era requisito hablar el catalán (lengua local) por lo que decidí cambiar de ciudad y probar en otra población en el que no tuviese este problema del idioma. Fui a la ciudad de Castellón de la Plana que en ese momento era la provincia de España que tenía la tasa de desempleo más baja de todo el país. Necesitaba conseguir un contrato de trabajo de al menos 6 meses de duración para que le pudiese hacer los papeles a mi esposa, ya que ella no tenía la nacionalidad de algún país de la Unión Europea y aunque estuviera casada conmigo -que sí tenía ya nacionalidad italiana-, no le pueden otorgar a ella la nacionalidad italiana. Después estuve trabajando un tiempo en una fábrica, luego nos mudamos a Sagunto, ya los dos con trabajos en la provincia de Valencia. Finalmente, nos vinimos a Madrid”, resumió Federico sobre su proceso de instalación laboral en España.

Por suerte la crisis grande que enfrentó el país español en 2008 no los afectó, logrando el matrimonio mantener sus trabajos. En la actualidad, en su empresa de Logística por el momento el gobierno está dejando circular a los camiones y los puertos están abiertos, «pero imagino que debido a que las fábricas cerrarán con esta nueva medida a partir de este lunes, todo se verá disminuido. Para este año, ya tenemos cerrados unos proyectos que están marcha y que imagino se demorarán en salir un par de meses, pero no creo que nos afecte. Nosotros somos una empresa muy pequeña, con cinco empleados que imagino se podrán sostener en actividad”, pronosticó.

Sin dudas, lo más difícil de su decisión de irse a construir un nuevo destino en otro país fue “el empezar de cero, con trabajos que nunca imaginé que hubiese tenido que hacer, pero que era un aprendizaje necesario para poder ingresar en el mercado laboral”, señala Federico. Y que además, fue experiencia que lo preparó para las diferentes circunstancias que se presentan en la vida.

Aunque se queda con lo mejor de la decisión de haber elegido este destino. “En España hicimos nuevas amistades, ya que tenemos amigos españoles y argentinos, además de haber podido concretar viajes por diferentes ciudades y conocer nuevas culturas”, concluyó.

Por Patricia Escobar