El felino se acercó a la ciudad en busca de alimento desde los cerros cordilleranos animado por la ausencia de ruidos y de presencia humana.

Un puma salvaje fue visto recorriendo las calles desiertas de Santiago de Chile en horas en que en todo el país andino regía un toque de queda introducido para contener la propagación del coronavirus.

Se estima que el animal, un ejemplar joven que habría descendido desde los cerros cordilleranos, se acercó a la ciudad en busca de alimento, animado por la inusual quietud que reinaba en la capital chilena.

«Lo más probable que sea eso, debido a que no ven personas, no sienten ruidos molestos y deciden explorar», expresó Alejandra Montalba, directora del Zoológico Metropolitano, citada por el sitio de noticias El Desconcierto. Y añadió: «Hay que recordar que los pumas no solo viven en los cerros, sino que antiguamente habitaban en las planicies de Santiago».

Finalmente, las autoridades montaron un operativo y capturaron al animal.

Desde el pasado domingo, en Chile se introdujeron varias medidas de contención de la epidemia de covid-19 que incluyen un toque de queda en todo el territorio del país desde las 22:00 hasta las 5:00 horas.

Fuente: Mdz