Tras la confirmación del segundo caso de coronavirus en la provincia de Misiones, el joven de 27 años que dio positivo al COVID-19 dejó un mensaje en sus redes sociales, “gente tomen prevención quédense en sus casas”.

Luis Franco trabaja en una empresa de transporte en Puerto Iguazú, y a través de sus redes sociales dejo un mensaje a la sociedad y agradeció a las autoridades de Misiones y del Hospital local por los cuidados y la atención que recibe.

El joven afirmó que se encuentra bien de salud y de ánimo, y pidió a las personas que se queden en sus casas y se cuiden para “no complicar más las cosas y el sistema de salud”.

“Hola buenas noches soy Luis Franco, aparte del comunicado oficial nacional y provincial quiero comunicarles que lo mío dio positivo COVID-19 pero gracias a Dios lo mío es compatible, creo que esto ( #No_Es_Momento_De_Crítica acá no hay color político en estos momentos)👈👌sé que mucho me están escribiendo y llamando no puedo atender a todos los aprecio mucho pero (necesito estar tranquilo más que nada).

Gracias a mis Jefes de empresa que están a disposición de todo, gracias Al Señor Gobernador Oscar Herrera Ahuad que se comunicó conmigo estuvimos charlando están en el Foque todos en mí para que mi recuperación sea rápida, Gracias a Hospital Samic de Iguazú los médicos que también están arriba mío todo el tiempo”