Coronavirus: cómo vive Estanislao, el hijo de Alberto Fernández, la cuarentena en la Quinta de Olivos

A través de una transmisión en Instagram, Estanislao Fernández dio detalles sobre el día a día de la cuarentena por coronavirus en la Quinta de Olivos junto a su padre.

El hijo del presidente Alberto Fernández dio detalles en las redes sociales sobre cómo vive la cuarentena obligatoria por coronavirus en la Quinta de Olivos. Entre las confesiones que hizo Estanislao Fernández -también conocido como Dyhzy – hizo durante una videollamada con el humorista e influencer Pablo Agustín , se destacan la invitación para mudarse a la residencia presidencial, cómo es el día a día junto a su padre y un divertido consejo que le compartió el jefe de Estado.

El miércoles pasado, el titular del Poder Ejecutivo Nacional reveló en el programa Cortá por Lozano (Telefe) que su hijo se mudó junto a él y la primera dama, Fabiola Yáñez, a la Residencia Presidencial de Olivos para transitar el aislamiento social, preventivo y obligatorio para contener la propagación de la enfermedad que ya infectó a más de 500.000 personas en todo el planeta.

«Mi hijo está acá conmigo, vino porque vive solo y antes de que empiece la cuarentena se vino a quedarse acá conmigo . ‘Ya se veía venir que no iba a comer más durante todos estos días. Vino a buscar a alguien que le traiga comida, que le lave la ropa. pero está muy bien» , bromeó Alberto Fernández .

Estanislao Fernández hizo una videollamada con el humorista e influencer Pablo Agustín para contar cómo es el día a día en la Quinta de Olivos y cómo está su padre. «Mis amigos me preguntaban qué iba a pasar, porque se venía hablando mucho de la cuarentena obligatoria. Pero, real, yo no sabía nada. Me enteré por la tele», dijo el joven cosplayer.

Luego, Dyhzy reconstruyó cómo fue la invitación de su padre para que se mudara junto a él. «La gente piensa que me entero antes, pero no es así. Mi papá me llamó a los pocos minutos, me ofreció venir y le dije que tenía el problema de mi gata. Me dijo: ‘Traela que acá hay lugar’. Así que acá estamos» , explicó.

«Con mi papá nunca conviví. Estoy muy agradecido de haber podido venir, porque puedo salir a caminar por los parques por ejemplo. En mi departamento, que es chico, no sé cómo la hubiera llevado», se sinceró el hijo del Presidente.

Estanislao se autodefinió como «sencillo» y que no podría vivir en la Residencia Presidencial. «La realidad es que no estoy acostumbrado y no me gusta pedir nada. Honestamente no podría vivir acá, es gigante. En mi casa no tengo empleada doméstica. Soy una persona sencilla. No me gusta pedirle nada a nadie, ni siquiera plata a mi viejo», explicó.

En un momento de su transmisión, el joven artista habló de las dificultades que atraviesan aquellas personas que tienen trabajos informales o carecen de un puesto laboral en relación de dependencia a quienes la cuarentena obligatoria por coronavirus les afecta de manera más grave.

«Quiero agradecer a la gente, que está siendo muy responsable y entendió la magnitud de todo. Yo también soy monotributista y me afecta en lo económico y lo laboral. Ahora no estoy trabajando, se me cayeron muchos trabajos. Pero al mismo tiempo, entiendo que la cuarentena es necesaria», sostuvo Dyhzy.

Según el hijo del Presidente, el tiempo en familia es escaso.»Mi papá me había dicho vení, que vamos a estar juntos. Pero la realidad es que está trabajando todo el día. Se queda hasta las 5 de la mañana hablando por teléfono, viendo todo y a las 6 se despierta para reunirse con algún ministro. No para. Tenemos pocos minutos al día para compartir», dijo.

Cuando le preguntaron a Estanislao Fernández qué le parecía la forma que tiene su padre para comunicar las medidas adoptadas para contener la pandemia de coronavirus, el joven respondió que «se comporta real, como actúa conmigo».

Y agregó: «Me advierte si cree que algo que voy a hacer me puede hacer mal y eso lo traduce un poco a su trabajo. En mi caso, por ejemplo, me da su punto de vista y después queda en mí hacerlo o no. Pero si me sale mal, no se pone en c…. y me dice jodete. Está y me da una mano. Siempre fue así, no es de ahora. Lo hacía conmigo y con mis primos».

Uno de los momentos más divertidos de la transmisión del hijo del Presidente fue cuando contó que «seguimos discutiendo, obvio. El otro día le dije que me quería cortar el pelo y que lo iba a hacer yo solo. Me dijo: ‘No seas boludo, ya sos lo suficientemente feo’.

Buen día grupo pic.twitter.com/rQUUVRCyjs — THE REAL DZ (@waggza) March 27, 2020





Fuente: La Nación