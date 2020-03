Coronavirus: voluntarios del PJ Misiones asesoran a quienes lo necesiten para inscripciones en beneficios de la ANSES

Mediante dos números de teléfono habilitados al efecto, voluntarios del Partido Justicialista (PJ), Distrito Misiones asesoran a aquellas personas que no cuentan con acceso a internet o no sepan utilizar el sistema para inscribirse en los beneficios que brinda el Estado nacional a través de la ANSES en esta cuarentena obligatoria por la Emergencia sanitaria, poniendo además el PJ sus locales en toda la provincia para lo que el Gobierno disponga.

Cristela Irrazábal- Radio República

La vicepresidenta del PJ, Cristela Irrazábal, comentó que “un equipo de compañeros voluntarios, ante esta situación de emergencia y la imposibilidad de realizar otras tareas, desde el domicilio estamos ofreciendo para colaborar en la tarea de inscripción de monotributistas de las categorías más bajas, empleadas de casa particulares y trabajadores en situación de informalidad”.

En diálogo telefónico con Radio República, Irrazábal preciso que las consultas se pueden realizar a través de la página web del PJ Misiones y a dos teléfonos 3764 634682 de Nicolás y 3764 760702 de Alan en Posadas aunque aclaró que también hay otros voluntarios en el interior están derivando porque están desbordados por la cantidad que están de consultas que reciben.

Aclaró la dirigente justicialista que este servicio, “es exclusivamente para la gente que no tiene internet para no colapsar al equipo de voluntarios o aquellos que por una cuestión de edad o desconocimiento del funcionamiento de internet no pueden acceder. Tienen que llamar por teléfono, pasan los datos y se les dará la información y en los casos que puedan los inscriben directamente”.

Respecto a otras consultas que pudieran evacuar, explicó que estos voluntarios están siguiendo de cerca todas las medidas de asistencia que está implementando el Gobierno y están asesorando en todas las cuestiones respecto de la ANSES, los salvoconductos, “toda la información que tienen la ponen a disposición de quienes tengan alguna duda”.

Agregó por último Irrazábal que, “algunos integrantes del Consejo y Congreso político partidario nos reunimos bajo la modalidad virtual y decidimos también poner nuestras sedes que tenemos en la provincia al servicio de las autoridades sanitarias y las fuerzas de seguridad, en caso que la emergencia así lo requiera y el Gobierno lo decida para diversas actividades como acopio de donaciones y otras actividades”, aclarando asimismo que como deben quedarse en sus casas como todos y con las precauciones del caso, “en caso de ser necesario estamos preparados para colaborar con el Gobierno en tareas de apoyo”.

EP/E.J.