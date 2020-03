Coronavirus: la Polícia y las fuerzas federales continúan con los operativos en toda la provincia

Desde que inició la cuarentena obligatoria, en Misiones la Policía y las fuerzas federales demoraron a más de 1.000 personas que violaron el Aislamiento Social y Obligatorio decretado por el presidente Alberto Fernandez. En comunicación con Radio Libertad, Víctor Manuel Zenón, jefe de la Policía de Misiones informó y explicó cómo realizan los controles a las personas en la vía pública.

Víctor Manuel Cabrera Zenón. Radio Libertad

“La idea es controlar el mínimo flujo de gente en la vía pública, justamente a través de todos los operativos que se están haciendo en la provincia y en la zona de la gran capital, es eso lo importante de todos los operativos”, inició comentando el comisario.

Siguiendo esa misma línea el jefe de la policía comentó “se están exigiendo más en cada uno de los controles que la gente asuma la responsabilidad de no salir a la vía pública por casos que no sean indispensables o excepcionales, la idea es que se queden en sus casas”.

Otros 200 demorados por violar la #cuarentena en la Provincia

Continúa el intenso operativo de la Policía de Misiones con las fuerzas federales en toda la Provincia, y en las últimas 24 horas se registró un total de 204 personas demoradas que violaron el Decreto de Aislamiento. pic.twitter.com/VbjGnGGBCy — Policía de Misiones (@MisionesPolicia) March 27, 2020

Aquellas personas que circulen por la vía pública y no puedan justificar su presencia por no estar encuadradas en algunas de las situaciones de excepción, serán multadas por la Policía de Misiones “es una herramienta más en este trabajo diario que se está haciendo, desde el Ministerio de Gobierno vieron también la idea de exigir en cada caso particular que la gente entienda que si no tiene un salvoconducto o una constancia que lo acredite estar circulando, va ser pasible estos tipos de infracciones”, señaló y agregó que “es para toda la gente que no tenga un justificativo”.

El documento establece para cada infractor una multa pecuniaria equivalente a 300 unidades fijas de nafta Súper Premium. Las mismas serán juzgadas por la Unidad Administrativa de Control de Infracciones de la Policía de Misiones, bajo idénticas condiciones a las de tránsito.

Al respecto de qué sucede con las personas detenidas por violar la cuarentena por el coronavirus, el comisario explicó que “se los notifica preventivamente por única vez la restricción del aislamiento social obligatorio y otras ya por haberse constatado que es la segunda vez sale a la vía pública sin ningún justificativo ya se lo hace una causa judicial que oportunamente ya intervendrá la justicia”, sostuvo y remarcó que “no están detenidos por una cuestión de espacios y por una cuestión de contagio”, dijo.

Policía de Misiones puso a disposición de la ciudadanía, certificados de “salvoconducto” para aquellas personas que están comprendidas dentro de las excepciones del decreto “los salvoconductos tiene un dia y horario de vencimiento, no es si te haces uno podes circular todo los dias. Lo que tratamos de hacer es reducir la mínima circulación en la vía pública”, señaló Zenón Cabrera.

Por último, Zenón sostuvo que “es bueno que la gente denuncie algunas situaciones porque ayuda al control de nuestra gente en la calle”, finalizó el comisario.