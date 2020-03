Coronavirus: Irlanda estatizará los hospitales privados

Irlanda anunció que estatizará de manera temporal los hospitales privados para atender a los enfermos por coronavirus. De esta manera las personas infectadas con Covid-19 serán atendidas de manera gratuita, informó el ministro de Salud Simon Harris. Por su parte, el primer ministro de Irlanda Leo Varadkar también anunció la inversión de cuatro mil millones de dólares para garantizar los ingresos de los ciudadanos afectados por la pandemia. Hasta el momento el país informó nueve muertos y 1.564 casos positivos.

“Este es un virus que no conoce de fronteras y límites. No hay opciones sencillas, si las hubiese las habríamos tomado, pero sí podemos mostrarle al mundo lo que puede lograrse con acciones de salud pública sostenidas”, dijo Harris. El funcionario también sostuvo que no puede oponerse público versus privado cuando se habla de una pandemia. La medida implica la incorporación de unas 2.000 camas, nueve laboratorios y miles de empleados que pasarán a formar parte del sistema de salud estatal. La medida tendrá vigencia hasta que el país logre contener los contagios de coronavirus.

En paralelo, el primer ministro irlandés destacó que su país se enfrenta a una emergencia sin precedentes. “Los hospitales privados están de acuerdo con hacer esto sin obtener beneficio alguno. Y los pacientes, públicos o privados, serán tratados de la misma manera”, enfatizó Varadkar. El premier reunió al Equipo Nacional de Emergencia de Salud Pública para tomar estas medidas. Además estimó que los casos confirmados de Covid-19 llegarían a 15 mil para fines de marzo y que la crisis podría durar hasta fines del verano en el hemisferio norte.

Además el estado irlandés asumirá durante los próximos tres meses el 70 por ciento de los salarios de los trabajadores cuyas fuentes de empleo estén en riesgo. El límite de pago será de 410 euros mensuales. “Las medidas que se están introduciendo tienen como objetivo proporcionar apoyo a los ingresos para aquellos que lo necesitan, al tiempo que brindan confianza a los empleadores para mantener el vínculo con los empleados para que cuando esta crisis pase, y pasará, nuestra gente pueda volver a trabajar rápido y sin problemas”, sostuvo Varadkar.

El gobierno irlandés determinó el martes pasado el cierre de todos los locales comerciales que no presten servicios esenciales. Además pidió a las personas limitar la circulación por las calles aunque sin establecer confinamientos obligatorios. Aquellos que puedan deben trabajar desde sus casas a menos que la asistencia sea esencial. El 45 por ciento de los casos positivos de coronavirus en el país se produjo por contagio comunitario, según informó el jefe del departamento médico Tony Holohan. “No hemos sido capaces de identificar la fuente original, y uno de cada cuatro casos es personal sanitario”, explicó el funcionario.

Fuente: Página 12

D.A.