Coronavirus: para el titular de la CEM liberar el clearing bancario sin medidas complementarias que compensen no alcanza

La medida del Banco Central de habilitar el clearing bancario (intercambio y compensación de cheques entre bancos) para que las empresas puedan hacerse de fondos para el pago de sueldos y movimiento comercial, para el titular de la Confederación Económica de Misiones (CEM) Alejandro Haene, no es suficiente sin medidas complementarias que inyecten efectivo en el sistema ya que la economía está parada con la mayoría de los negocios está cerrado sin poder “hacer caja” para cubrir esos cheques que se depositarán a partir de este jueves (29/03) cuando se haga efectiva la medida.

Alejandro Haene – Radio Libertad

Explicó Haene en diálogo con Radio Libertad que el pedido de las entidades al Banco Central era tratar de homogeneizar el sistema de clearing, “las empresas hace una semana o más que vienen con cero ingreso, unas más otras menos, pero hace una semana que hay empresas que están sin trabajar y algunas desde el lunes de la semana pasada, entonces que va a pasar, que todos los cheques librados que vienen de febrero, marzo. Pensemos que los pagos de cheque diferido tienen vigencia de 360 días o sea que algunos los pudieron haber librado el año pasado, el tema es que al no tener caja los negocios no estuvieron depositando, en consecuencia los cheques librados a los proveedores, salvo algún acuerdo con el librador puede esperar, pero otras empresas hacen correr, como se dice, los cheques y ya no los tienen en su poder, los tiene un tercero”.

Agregó que por esta situación van a entrar muchos cheques que no van a tener el respaldo de fondos para poder ser abonados y van a ser rechazados, mencionando el ejemplo de que en Alem hay un banco que no tiene previsto el sistema para el depósito de cheques, “tiene solamente cajeros automáticos para deposito o cobro de efectivo, entonces la gente de Alem como va a hacer, teniendo cheques para depositar para poder cubrir sus cuentas” recordando que tampoco se puede trasladar a otra localidad para depositarlos por la vigencia del impedimento de la movilidad social, “sale a la ruta y se encuentra con un retén y lo mandan de vuelta con la posibilidad de que le saquen el auto, mientras tanto el problema es de este empresario y no es uno solo, son varios”.

Desde lo económico financiero sostuvo que con esta situación “hay un descalce, es decir los cheques estaban librados de buena fe hace tiempo pero si no tienen plata para cubrir, porque hoy estamos todos igual”, con la imposibilidad de pedir prestado a un pariente o amigo para cubrir, “hoy no hay un peso en la calle, la industria maderera parada, solamente están trabajando aquellos que tienen un contrato de exportación. Después los comercios, un relevamiento sobre 14 rubros, de los cuales 12 están trabajando al cero por ciento y dos, autoservicios y negocios de proximidad (almacenes y despensas), al 30 por ciento, están todos regulando el gasto”, por los consumidores.

Menciono además que las entidades gremiales empresarias a nivel nacional enviaron notas al presidente del Banco Central preavisando lo que va a pasar, “esto va a ser un efecto tipo Puerta 12, va a haber como una estampida, todos quieren salir pero la puerta es solo para algunos, no para todos. Va a haber gente que cuando esto se empiece a reconfigurar, si tengo un cheque lo deposito y no me lo acreditan voy a tener que llamar al librador y reclamarle que fue rechazado, más allá que el Central emitió una comunicación indicando que no van a cobrar multa hasta el 30 de abril”.

Menciono Haene la situación crítica de la mayoría de las actividades y lo grave que se pondrá se prolonga la cuarentena como se comenta en esferas gubernamentales, como por ejemplo las estaciones de servicio que tienen una utilidad, “en promedio un 10 por ciento, cuando haya que pagar los sueldos el 30 como hacen, tiene un margen muy chiquito en la comercialización y se traduce en falta de caja”, para agregar que “es un menú de problemas donde se van a chocar débitos con créditos y ahí se arma la maroma porque habrá gente que te puede aguantar los cheques y los que no, los que los hicieron correr, los que están depositando, es una rueda los que libraron los cheques también recibieron cheques y también tendrán problemas”

Como propuesta para salir con el menor daño el titular de la CEM propuso diferir los cheques que estaban para presentar estos días, “pongámoslo un mes para adelante, que le permita al librador poder cubrirlo, hoy hay un descalce, cheque que van a entrar y las cuentas que no tienen depósitos acreditados”

Si bien admitió que el Ministerio de Economía fijo una línea de créditos a tasas subsidiadas para sueldos y capital de trabajo en la práctica es imposible gestionarlo porque los bancos están cerrados, “hay líneas de crédito, pero los bancos están cerrados”.

EP/E.J.