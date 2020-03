Coronavirus: Inmobiliarios misioneros afirman que no hay suspensión de pago de alquileres

La presidenta de la Cámara Inmobiliaria de Misiones (CIM), Julia Acosta Azoya señaló que lo que prevé la norma propuesta por el presidente Alberto Fernández es un congelamiento del pago por 180 días y que desde la CIM evaluarán cada caso particular de los inquilinos.

Julia Acosta – Misiones Online

Tras el anuncio del presidente, Alberto Fernández, que presentará un proyecto de ley para congelar el precio de los alquileres por 180 días y suspender los desalojos por falta de pago, la presidenta de la Cámara Inmobiliaria de Misiones, Julia Acosta Azoya , señaló que aunque están consientes de que primero es la salud y bienestar de la población, no son ajenos a los efectos de estas medidas en el sector inmobiliario.

«Estábamos a la espera del pronunciamiento del Presidente y queremos aclarar que no se hablo de un no pago y eso para nosotros es un alivio porque eso sí sería grave, pero se habla de un congelamiento por un periodo de tiempo y tendría que estudiarse cada caso en particular (…) A simple vista está medida es muy abarcativa, pero hay casos muy particulares».

Precisó que cada caso debe ser evaluado porque por ejemplo, «no es lo mismo la situación financiera de alguien que alquile en una coqueta casa del centro a alguien que alquila una casita modesta fuera de las cuatro avenidas de Posadas y cada caso será muy diferente». Explicó que muchos de los propietarios son jubilados que tienen pocos ingresos y las rentas por sus inmuebles se convierten en una gran ayuda para ellos.

Acosta afirmó que están dialogando con los propietarios y que ellos se muestran muy predispuestos a llegar a un acuerdo con sus inquilinos. «Acá habrá que hacer un efecto ganar- ganar en el que cada parte tenga su beneficio. No es solo el inquilino, tenemos propietarios que también necesitan ese ingreso», afirmó.

Explicó que muchos de los inquilinos posadeños trabajan para el Estado y esas personas podrían afrontar tranquilamente el pago de sus alquileres porque reciben su salario mensualmente y «lo que nos preocupa es que algunos quieran sacar provecho de esa situación e incumplan un contrato firmado entre partes de buena fe».

Informó que desde la Federación inmobiliaria Argentina ya se hizo una presentación al presidente poniéndose a disposición para que el Estado escuche a las dos partes. «Nosotros somos intermediarios y debemos velar por ambas partes y se le envío una nota al Estado para que considere también a la otra parte que son los propietarios».

«Hacemos un llamado a la ciudadanía para que se informen con un corredor inmobiliario de confianza porque se puede desvirtuar la información. No es que no haya pago de alquileres, los alquileres se pagarán y se estudiará cada caso en particular», acotó.

SPM