Coronavirus: Herrera Ahuad calificó de «estúpidos» a los que difunden fakes news y adelantó que el pago de haberes para la administración pública está garantizado

El gobernador de Misiones se refirió a la fake news (noticia falsa) que se difundió con la imagen de su cuenta de twitter anunciando la prórroga de la suspensión de clases. “Perdonen la palabra, pero hay que ser muy hijo de p…, porque esas informaciones falsas, van a los grupos de madres y padres, la gente se convulsiona y se satura el sistema sanitario”. Confirmó que su administración trabaja para abonar el sueldo a la administración pública provincial “el último día del mes como lo hacemos siempre”

En una extensa entrevista a la radio FM Street de Posadas, Herrera mostró su malestar por la noticia falsa que se difundió el miércoles con una imagen de su cuenta de twitter, anunciando erróneamente la prórroga de las clases en Misiones. “No entiendo cómo puede haber gente tan estúpida. Hay que ser muy hijo de puta, esa es la palabra. Porque esas informaciones falsas van a grupo de las mamás, de los papás, de los tíos y todo el mundo se convulsiona y entra a preguntar y empiezan a saturarse los sistemas. Hay que tratar de ser muy serios en este tiempo, porque está en juego la vida de las personas”. Para el gobernador, las fake news son la variable de la estupidez en este tiempo y allí debe estar el compromiso de la prensa seria, que se preocupa por informar bien”.

El tuit falso

El primer mandatario provincial dijo, con relación al avance del coronavirus, “que en el mundo nadie se imaginaba que una pandemia de estas características iba a tener una escapada tan rápida. Es una muestra más de que las enfermedades respiratorias, ya no están circunscriptas a la época de invierno como era antes”. Repitió una vez más que cree que Misiones, puede llegar a tener casos de Covid 19, no obstante, dijo que “no me desvela no tener un caso. A mí lo que me interesa es que llegado el virus a nuestra provincia, que es muy probable que llegue, que nosotros tengamos la menor cantidad de casos posibles para que el sistema sanitario tenga la respuesta óptima”. Explicó que “no hay ningún sistema sanitario en el mundo preparado para una pandemia, fallaron todos, incluso Estados Unidos”, por eso aclaró que “tomamos las medidas antes que nadie de declarar la emergencia y suspender las clases porque sabemos que el sistema sanitario, por más preparado que esté, con los casi 250 respiradores que tenemos, porque vamos a superar casi las cinco mil camas entre el público y el privado para poder atender a la gente, no va a alcanzar”.

“Es el turno de la gente”

El gobernador de Misiones nuevamente pidió la solidaridad de los misioneros para que se justifique “la gran inversión que hicimos y que seguiremos haciendo en materia de salud”. Enumeró que, desde su gestión, “compramos los remedios, compramos los respiradores, compramos las camas, habilitamos los hospitales, pusimos en condiciones las unidades críticas. Pusimos todo. Ahora la gente nos tiene que ayudar”. Y sobre los que no respetan la cuarentena, añadió que ante “mayor irresponsabilidad, menor solidaridad, mayor cantidad de gente circulando desafiando a la cuarentena y creyendo que esto es algo pasajero, menor será la respuesta que va a dar el sistema sanitario”.

Para Herrera, “este es el desafío de una generación para salir adelante. Es el desafío sanitario más importante que tiene el mundo después de la segunda guerra mundial”.

Al margen del coronavirus y los recaudos sanitarios, el gobernador dijo sobre el control a comerciantes que, aprovechando la cuarentena, suben los precios, “seguirán los controles. Hay controles y hay bastante. Quiero advertirles a los comerciantes que no solo la AFIP está controlando, sino también el ministerio de Trabajo de la Provincia, el ministerio de Acción Cooperativa y Defensa del Consumidor”.

Adelantó que “para las pymes misioneras, ya hemos trabajado en un paquete de medidas para salir en conjunto con la Nación y el Fondo de Crédito de Misiones y las vamos a anunciar en los próximos días”. Y finalmente le envió un mensaje a toda la administración pública provincial: “vamos a hacer el pago como corresponde, como lo hacemos todos los meses, el 31, que es el último día del mes, sin ningún problema. El pago de los haberes está garantizado”. Y agregó: “Estamos diseñando alguna estrategia para que, cuando los haberes estén acreditados, no se agolpe toda la gente en los cajeros para ir a sacar la plata

DG