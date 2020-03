Coronavirus: en Misiones inspeccionaron más de 60 negocios en la última semana para controlar los “precios máximos de referencia”

A raíz de las clausuras a supermercados en el país por los sobreprecios en los productos, en la provincia de Misiones se inspeccionan a más de 60 supermercados minoristas, mayoristas y también los distribuidores en lo que lleva la última semana.

Radio Libertad- Alejandro Garzón Maceda

En el marco de los precios máximos de referencias establecidos por el gobierno nacional, que abarcan a 360 productos a los que se le verifican los precios en todas las instancias de compra como también el stock de las mercaderías para evitar irregularidades. El responsable de Comercio Interior, y Defensa del Consumidor en la Provincia de Misiones indicó que «el 80 % de los productos no figuran en las góndolas de los mercados comunes, por las marcas, porque la marca no está, el mercado no usa ese producto”.

Alejandro Garzón Maceda –Responsable de Comercio Interior, y Defensa del Consumidor en la Provincia de Misiones explicó que desde el gobierno nacional se estableció un precio máximo de referencia en los productos para cada provincia, y estos valores se adecuan a los distintos productos. El inspector añadió “Se verifican los precios desde la góndola, y en la caja, e inclusive se inspeccionan depósitos para saber que los comercios no los guardan por una especulación en el precio“.

En primera instancia antes de la pronunciación de los precios máximos por el gobierno nacional, Misiones realizaba inspecciones en toda la provincia por sobreprecios en los productos “Alcohol en gel y repelentes” por el dengue desde el primero de marzo. El funcionario sostuvo que el compromiso pasa por el consumidor y los comercios que son los generadores de empleos y también los encargados de abastecer a todas las personas.

El control sobre los precios de referencia se aplica tanto a los minoritas, mayoristas y distribuidores, ya que el comerciante si compra un producto tiene que obtener ganancias, y no pérdidas. Sin embargo, el objetivo es regular los precios en base a los precios referenciales “máximos” que se estableció desde Nación. “El 90 por ciento de los precios no están excesivamente por arriba de los precios máximos, e inclusive muchos comercios se ubican por debajo de los precios de referencias” señaló Maceda.

El comercio debe presentar una facturación de la compra de los productos que venderá, y sobre el precio de compra se establecen los márgenes de ventas, en relación con los “máximos referenciales” para cada productos. Sin las facturaciones, no se pueden acreditar los precios, en el caso de los proveedores sean extra jurisdiccionales el descargo se realiza al gobierno nacional para que tome las medidas ante la situación.

Los “precios máximos” que ha establecido el Gobierno Nacional están disponibles en la página oficial, “Precios Máximos” donde se deben ubicar en la provincia correspondiente (Misiones) , donde hay 360 productos. Afirmó Maceda que “el 80 por ciento de estos productos no se venden en los comercios comunes, porque la marca no está, el mercado no usa ese producto”.

Para finalizar, indicó que aunque la cuarentena finalicé las regulaciones y los controles permanecerán hasta que se reacomode la economía, y dejo una dirección de email, para que los consumidores que quieran realizar sus denuncias de precios puedan enviar los siguientes datos, “para poder hacer denuncias, nombre de comercios, localidades, y producto, con el precio” defensadelcomsumidormisiones@hotmail.com.

LC