Ingeniero misionero propone construir hasta 120 respiradores artificiales por mes

Daniel Ferreyra es Ingeniero Electrónico, y con su PyME NebuSol está trabajando con un prototipo de respirador artificial con la idea de llegar a producir la cantidad de 120 al mes. El proyecto ya se venía gestando pero con la situación actual, por la emergencia sanitaria, debió acelerarse.

Daniel Ferreyra – Radio Libertad

Actualmente se encuentran a la espera de los permisos pertinentes por parte del la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y el Ministerio de Salud de la Nación, quienes son los encargados de regular los equipamientos médicos. En cuanto a la Provincia, no tuvo contacto aún, pero sí con entidades de Córdoba, Río Negro y otros puntos del país.

Ya contactaron también, con las empresas que proveen los insumos para la fabricación, las cuales son de industria nacional y podrían fabricarlos y proveerlos. Pero en el caso de los procesadores, no hay empresas argentinas que los fabriquen, así que deberán ser importados.

Daniel expresó que actualmente se encuentran condicionados a las disposiciones de los entes estatales, y que si bien es un proyecto difícil, no es imposible. Con los fondos necesarios el proyecto podría llevarse a cabo y ser decisivo para muchas personas. También agregó que el construir un equipamiento de este tipo, del cual depende la vida de una persona, es una tarea en la que no se puede escatimar gastos en la calidad, por lo que el costo de producirlos no sería bajo.

“En la provincia hay muchos ingenieros que son capaces de esto y mucho más, la voluntad está, pero estamos condicionados por los recursos y los fondos.” Explicó Daniel, Y agregó que la idea con este proyecto no es lucrar, sino contribuir a la salud pública. La empresa ya venía trabajando en equipamiento médico autosustentable como el caso de los nebulizadores a energía solar, o el primer quirófano iluminado también con energía solar.

SDLF