En Buenos Aires admiten un «retroceso» en el cumplimiento de la cuarentena después del feriado

Las calles de las ciudades registran un movimiento mayor que los dos primeros días de las semana que fueron feriado. En Posadas, la avenida Uruguay tuvo un movimiento mayor y demoras por los controles.

En cuanto a los accesos a la Ciudad de Buenos Aires colapsaron tras el fin de semana largo y las autoridades porteñas ya hablan de un «retroceso» en el cumplimiento de la cuarentena obligatoria.

El cierre de accesos a la capital (sólo 13 quedaron habilitados para el tránsito común) y un mayor flujo vehicular que en los días anteriores se conjugaron para provocar kilométricas filas en los puestos de control desde muy temprano. Por caso, en el Puente Pueyrredón cerca de las 4.30 ya se notaban extensas filas. La situación se fue repitiendo en el resto de los accesos habilitados más cerca de la hora pico, especialmente en la Panamericana y los puentes La Noria y Alsina.

Las imágenes del colapso en los accesos contrastan con el «éxito» de los primeros días de la cuarentena total. «Si me preguntabas ayer, te decía que estaba satisfecho con el comportamiento de la gente, pero hoy te digo que así no va», lamentó el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli.

«Es como si hubiéramos perdido consciencia de lo que estamos haciendo. Lo que veo a esta hora de la mañana es mucho más tránsito y me parece demasiado», se quejó el funcionario en una entrevista en radio Mitre.

«Yo siento que lo de esta mañana no es un síntoma positivo. Ayer el anillo digital mostró un 91% menos de operación, lo que significa que se estaba cumpliendo con el aislamiento. Los trenes 97% menos, el subte 99% menos de usuarios. Ahora, cuando me pongo a mirar lo que está pasando ves alto tránsito en General Paz, Puente La Noria, Puente Alsina, Puente Pueyrredón. No va en línea con lo que necesitamos», completó Santilli.

En la misma línea, el secretario de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, admitió que hasta ayer había «un alto acatamiento de la cuarentena, pero se ha retrocedido y hay muchos autos queriendo entrar a la Ciudad».

«La gente tiene que entender de una vez por todas que tienen que cumplir la cuarentena, hoy se tomó como un día hábil normal, vino mucha gente a la Ciudad y necesitamos que se queden en las casas», afirmó en diálogo con El Destape Radio. «Si tenemos que endurecer los controles para garantizar el aislamiento obligatorio, lo vamos a hacer», advirtió.

Por su parte, el secretario de Seguridad de la Nación, Eduardo Villalba, afirmó que «estamos viendo muchos vehículos particulares en los accesos a Capital, más de lo que pensábamos que iba a haber». «Está sucediendo lo que preveíamos, que hoy era un día clave para ver cómo se comportaba la gente respecto del aislamiento obligatorio», agregó.

El funcionario agregó que «la mayoría» de los que circula «presenta el certificado de excepción», pero deslizó que podría haber nuevas medidas para acotar el universo de exceptuados. «En el decreto, por ahora, las excepciones son amplias. Remarco esto: por ahora», puntualizó.

