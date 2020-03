Cuarentena: más de 800 universitarios se quedaron varados en Posadas y desde la UNaM buscan ayudarles en caso se extienda la cuarentena

Desde la la Secretaría General de Asuntos Estudiantiles de la Universidad Nacional de Misiones informaron que el número de jóvenes que no pudieron regresar a sus localidades y se quedaron en la capital misionera ascendió a los 800, cifra que incluye a los que viven en los albergues y los que alquilan piezas de manera particular. Por ello, están haciendo un relevamiento entre los universitarios que no pudieron volver a sus pueblos de orígenes para darles contención. La convocatoria incluye a estudiantes extranjeros y de otras provincias y se debe llenar un formulario.

Alexis Janssen. Misiones Online

Aunque las actividades de prevención del covid-19 y el dengue se habían convertido en una tarea habitual en la universidad Nacional de Misiones, Alexis Janssen, secretario adjunto de Asuntos Estudiantiles de la UNaM, señaló que tras la puesta en marcha del aislamiento social obligatorio y preventivo, se cortaron algunos beneficios como el comedor universitario, biblioteca y las clases, por lo que muchos estudiantes del interior de la provincia optaron por regresar a sus casas.

Sin embargo, al hacer un pequeño relevamiento en los albergues que tienen a su cargo, descubrieron que se habían quedado 147 en el Campus y 2 en el de Humanidades.

Si sos de la UNaM y no pudiste regresar a tu localidad en esta cuarentena, llená el formulario aquí.

https://docs.google.com/forms/d/1DHe1CNSVhnslZFKGchjVSdytVf4u9AtRmg3E3UUuUiQ/edit?vc=0&c=0&w=1

Por eso que iniciaron una campaña para fortalecer los medios preventivos en las viviendas universitarias y asistirlos en caso sea necesario. «En los albergues, la comisión de promoción y protección de salud presentó un protocolo para que los chicos que están en los albergues sigan estas medida en caso se presente cualquier contingencia», dijo.

En base a esta experiencia, identificaron que «vimos que habían chicos que habían quedado en Posadas y que no son oriundos de la capital misionera y por eso iniciamos un relevamiento de los chicos que quedaron varados en y ver la manera de ayudarlos».

Señaló que al haber la posibilidad de que se extienda la cuarentena es que previendo esta situación empiezan armar una encuesta para saber realmente qué chicos son los que quedaron en cada regional y cuál es la situación de cada uno «con esta información podemos ver de qué manera podemos asistirles. Hoy por hoy en Posadas, hay más de 800 que respondieron la encuesta».

Preciso que entre los que se quedaron «unos 300 chicos son de Economía, 255 de Exactas, 123 de Enfermería y 147 de humanidades».

Janssen comentó que son de diversas localidades y en la encuesta tienen estudiantes de Corrientes y Haiti.

Sorprendió que el 15,9% de los que se quedaron en Posadas, son ingresantes y añadió que a través de este relevamiento también idean acciones para continuar con las labores académicas de manera online. «Esta encuesta no es solo para la situación económica, sino también por la parte académica para ver cómo continuar con las clases a moda a distancia para que los chicos puedan avanzar con sus carreras y necesitamos de alguna manera que los chicos sigan estudiando».

Por ello, informó que si el alumno vive en otra localidad y en este tiempo de cuarentena se quedó en Posadas, puede llenar esta encuesta. Señaló que este formulario no aplica para aquellos que son del interior y que se encuentran aislados en sus localidades de origen.

SPM