Coronavirus: Mañana vuelve el clearing bancario para facilitar pago de sueldos pero pymes temen caída en la cadena de pagos

Los bancos volverán a compensar cheques a partir de mañana. La medida era reclamada por empresas que pretenden depositar valores de sus clientes para pagar sueldos. Muchas de las firmas que liberaron cheques posdatados aseguran que ahora no están en condiciones de respaldarlos y anticipan un quiebre en la cadena de pagos. Para ellos el Gobierno nacional dispuso créditos a tasa flexible. Además los días que no hubo clearing no se computarán para los vencimientos de los documentos.

El Banco Central anticipó la salida de la cuarentena para el clearing bancario, que estaba suspendido hasta el 1 de abril pero por pedido de un amplio arco del sector empresarial, volverá a estar operativo desde mañana. Entre los empresarios las opiniones con relación a esta medida se dividen entre los que tienen más cheques por cobrar que por pagar y quienes están en la situación inversa.

Por clearing se conoce al intercambio de información entre entidades bancarias que permite que cuando un cliente deposita en su cuenta un cheque de otro banco que le haya dado un tercero, se crucen los datos entre los dos bancos para que se puedan debitar los fondos de una cuenta y acreditarlos en la otra.

El clearing había sido suspendido el jueves pasado, cuando se declaró la cuarentena total y estaba previsto que no se volviera a habilitar hasta el primer día de abril, pero por pedido de buena parte del sector empresarial, el Banco Central decidió reabrirlo mañana, a efectos de favorecer el pago de sueldos.

Con la rehabilitación del intercambio de información bancaria, las empresas que tengan cheques por cobrar podrán depositarlos en sus cuentas y así hacerse de fondos para pagar sueldos a sus empleados.

Sin embargo, desde varias cámaras del sector advierten que la reapertura del clearing podría generar un corte en las cadenas de pago, porque muchas de las empresas que liberaron cheques antes de la cuarentena, ahora no disponen de fondos para cubrirlos porque su actividad se resintió dramáticamente.

“Están por un lado los que nos piden poder acreditar los cheques para pagar sueldos y otras obligaciones, y del otro, los otros que dicen ‘no estoy recibiendo pagos’ y prefieren que se mantenga la suspensión”, describió el presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pesce, en diálogo con medios nacionales.

El presidente de la Confederación Económica de Misiones (CEM) Alejandro Haene, consideró necesario que “se reprogramen las fechas de los CPD (cheques de pago diferido) librados con anterioridad porque de lo contrario habrá un descalce con los ingresos no generados por las PYMES”.

Por lo pronto lo que hará el Central en ese sentido es postergar durante la semana que estuvo interrumpido el clearing, el cómputo de las fechas de vencimiento de los cheques diferidos. Por ejemplo, un cheque vencía hoy miércoles 25 de marzo no será exigible mañana sino que se tendrán que descontar los días en que no hubo compensación de cheques.

Como paliativo para atender a las empresas en esta situación, el Banco Central suspendió las sanciones (multas y cierre de cuentas) para quienes emitan cheques sin fondos y puso en marcha un sistema de créditos por hasta $320.000 millones para pagar salarios, al 24% de tasa.

JRC EP