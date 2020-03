Coronavirus: Alberto Fernández participará de la cumbre virtual de emergencia entre los líderes del G20 por el Covid-19

Entre los ejes a tratar, estará la preocupación por el tema sanitario y la crisis económica que azota al mundo entero. La teleconferencia del G20 se realizará este jueves, encabezada por Arabia Saudita, para discutir una respuesta a nivel global coordinada, de cara a los acontecimientos de la pandemia de coronavirus.

Además de México, el G20 está integrado por Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Corea del Sur, China, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica, Turquía y la Unión Europea.

La crisis económica que azota a los países afectados, tanto en el presente, como también cuando empiecen a bajar los contagios, será uno de los principales puntos a debatir. De hecho, Estados Unidos tiene pensado hacer un rescate millonario, cosa que el resto de los países no podrá llevarlo a cabo.

Es por eso que se espera que los líderes concreten medidas para frenar la propagación del coronavirus y mitigar su impacto negativo en la economía mundial.

El presidente argentino Alberto Fernández participará de la cumbre virtual que intentará coordinar de manera urgente medidas sanitarias, económicas, monetarias y financieras contra la pandemia del coronavirus que está haciendo estragos en las economías del mundo entero.

A la conferencia se unirán otras naciones como España, Jordania y Singapur, y entidades como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Banco Mundial, dijo el gobierno saudí en un comunicado.

El evento se produce en medio de las crecientes preocupaciones sobre una recesión mundial a medida que las naciones luchan por contener el virus, que ha infectado a más de 435.000 personas en todo el mundo y ha matado a más de 19.000.

Las naciones han cerrado fronteras, pidieron distanciamiento social y están tratando de reforzar sus sistemas de salud, ya que el epicentro de la enfermedad por coronavirus Covid-19, se mudó de China a Europa y América del Norte, específicamente Estados Unidos.

Representantes de organizaciones regionales, como la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático y la Unión Africana, también estarán presentes.

El lunes, los ministros de finanzas del G20 y los gobernadores de los bancos centrales afirmaron una coordinación para garantizar la estabilidad en la economía y los mercados financieros del impacto del virus, aunque no pudieron llegar a medidas efectivas.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, a una teleconferencia extraordinaria de Ministros de Finanzas y Presidentes de Bancos Centrales del G20, Según el texto del mensaje al que accedió Infobae, y que aseguran que el Presidente replicará mañana en la cumbre virtual del G20, se basa en los siguientes cinco ejes rectores de la Argentina para enfrentar el coronavirus y preservar la estabilidad económica mundial:

1-Primero la salud. El presidente Fernández ya lo dijo y lo reiteró Guzmán en el G20 al sostener que “la salud es la prioridad número uno». “La salud es un bien público global. Para salvaguardar la salud pública debemos reducir la circulación de gente y de bienes”. “Ello, por supuesto, reduce la actividad económica. Consecuentemente, debemos tomar medidas para garantizar el suministro de bienes y servicios esenciales”, dijo Guzmán.

Claramente este es un mensaje diferenciador del que tomaron algunos presidentes como Donald Trump en Estados Unidos o Jair Bolsonaro en Brasil, quienes no declararon aún la cuarentena obligatoria de toda la población ante el avance del coronavirus. Trump dijo en las últimas horas que “nuestro pueblo quiere volver a trabajar; la cura no puede ser peor que la enfermedad”. Esto generó un debate interno no solo en Europa y otros países del G20 afectados por la pandemia sino dentro de Estados Unidos.

2-Proteger a los vulnerables. El segundo principio que quiere llevar el Gobierno es el que sostiene que en el actual contexto de pandemia el Estado debe proteger a aquellos que queden en una situación de vulnerabilidad. “Cambios en la composición de demanda, sin intervenciones de políticas, llevan a situaciones desesperadas para muchos. Debemos actuar con decisión para evitar un colapso social”, dijo Guzmán ante el G20 y es la idea que reiterará el presidente argentino.

Así, en el Gobierno dejarán planteado en el seno de la cumbre virtual de países más relevantes del mundo que hay tres formas de encarar esta necesidad: 1) proveer transferencias de dinero; 2) proteger el empleo a través de subsidios al trabajo en los sectores que sean afectados críticamente por la crisis y 3) proveer la extensión de seguros de desempleo.

La Argentina está adoptando todas estas medidas y, de hecho, se estima que ya se inyectaron más de 750.000 pesos en ese tipo de medidas, lo que constituye más de 2% del PBI del país.

3-Cuidar a la producción. En el Gobierno están convencidos de que hace falta una fuerte protección a los sectores productivos para cuidar la economía en medio de la crisis y la cuarentena obligatoria en que se ven sometidos miles de ciudadanos. “Hay que preservar el capital de las organizaciones –el conocimiento propio de las empresas en actividad-. Esto es diferente de proteger ganancias, o a los accionistas. La forma en que manejemos esta cuestión será crítica para evitar la profundización de las desigualdades que tanto daño le han hecho al mundo”, sostiene Guzmán y comparte el Presidente.

4-Apostar a la investigación. El Presidente es un convencido y así se lo hizo saber a todos los que lo visitaron en Olivos en estos días de que para lidiar con la crisis del COVID-19 la investigación es esencial y el conocimiento médico y científico que es generado por la investigación debe ser hecho disponible globalmente a precios asequibles. Para ello, la Argentina propondrá una serie de iniciativas tendientes a crear una suerte de fondo anticíclico del G20 para invertir en investigaciones científicas que logren dar con la mayor celeridad con la vacuna contra el virus.

5-La caja de herramientas. El ministro Guzmán planteó ante sus pares de Finanzas del G20 que en este momento de crisis los Estados deben “sacar la caja completa de herramientas de políticas económicas para proveer liquidez global”.

En este sentido, el Gobierno está planteando a los países desarrollados que haya extensiones de los swaps bilaterales (canjes bilaterales de monedas) con las economías más avanzadas, así como incrementos de los Derechos Especiales de Giro del Fondo Monetario Internacional (FMI). Esto es una “emergencia global” que requiere de políticas globales valientes y contundentes.

Fuente: Noticias Urbanas, Infobae

PE