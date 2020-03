Pesar de los productores rurales por el asesinato de Rodolfo Weber en Santiago de Liniers

El presidente de la Federación de Asociaciones Rurales de Misiones, Adrián Luna Vázquez se refirió al asesinato del productor Rodolfo Weber (61), quien fue ultimado cuando dio de frente con cuatreros que entraron a su propiedad a faenar ganado de manera ilegal.

“Estamos consternados por lo que le pasó a esta familia de productores que con el esfuerzo de su trabajo durante años logró educar y mandar a la universidad a sus hijos”, reflexionó el dirigente rural en diálogo con FM Libertad de Posadas, este martes.

Según se informó, Weber había ido a buscar leña a la chacra, en Santiago de Liniers, cuando se encontró con los delincuentes quienes lo ultimaron con varios disparos, ocasionándole la muerte.

Vázquez comentó que la inseguridad en las chacras y campos fue tema de la última reunión de la Federación que preside, durante la cual habían abordado distintos aspectos de esta problemática y acordado solicitar a las autoridades provinciales un refuerzo en los operativos de prevención.

“Desde el año pasado hacemos gestiones para controlar estos hechos y el año pasado se realizaron algunas acciones con las cuales se había logrado algo; en los últimos meses volvieron a suceder hechos de inseguridad con el ganado o la yerba, porque se meten en los campos, matan animales, robar cosechas, enseres y ahora, lamentablemente, terminó con la muerte de un productor”, señaló

En ese sentido la Federación realiza en la actualidad un trabajo conjunto con el área de ganadería en el Ministerio del Agro y la Producción de la provincia, labor que incluye el aspecto descripto; aunque Vázquez consideró que en los últimos días, con los operativos relacionados con la cuarentena obligatoria, el personal policial no da abasto porque “hoy tiene que andar haciendo de niñeros de esta gente estúpida que no se queda en su casa en plena cuarentena y no puede hacer el control de seguridad en todas las otras áreas porque no alcanza el número de efectivos. Estamos en una situación complicada y esta situación delictual se acrecienta y se agrava”.

“Como Federación, solicitamos el esclarecimiento de este hecho, hay que darle tiempo a la Justicia para que investigue y detenga a los responsables de este evento de violencia contra esta familia y pedimos a las fuerzas de seguridad que aprovechando todos los controles que se están haciendo en las calles, si alguien está circulando con carne en el baúl, que los detengan y los metan presos, porque no se puede permitir más”.

