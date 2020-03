Mintió en su Facebook confirmando el primer caso de coronavirus en Misiones y terminó con una causa penal

Una mujer publicó que un paciente había dado positivo por Covid-19 en Gobernador Roca y terminó imputada por falsa alarma y conmoción interna.

Una broma de mal gusto sobre una situación que una situación que no da lugar a risas. El coronavirus no es un chiste. La pandemia viene haciendo estragos a nivel mundial, con una cifra de afectados y muertos que aumenta constantemente. Quien no entendió esto fue una ciudadana de Gobernador Roca quien protagonizó un hecho poco feliz para este presente.

La mujer, de unos 60 años, escribió en su Facebook una publicación donde confirmó falsamente el primer caso de covid-19 en Gobernador Roca y, por lo tanto, en Misiones. El posteo llegó a manos de la Policía, que acusó a la dueña de la cuenta de fomentar el “caos social”.

Por ese motivo, el Juzgado de Instrucción Nro. 6 de Posadas le abrió una causa penal por “falsa alarma y conmoción interna ocasionada por el uso irresponsable de las redes sociales». Ya con el hecho consumado, la mujer, también a través de Facebook, pidió disculpas.

En Misiones aún no se han confirmado casos de coronavirus y actualmente se esperan los resultados de dos estudios sospechosos.

LD