“Hay un virus, no se puede salir a la calle”: una pequeña enseña a todos los argentinos porque deben quedarse en sus casas

Se viralizó en las redes un tierno video, donde una nena que no supera el año y media charla con su papá, él le pregunta si se puede salir a la calle, y ella muy tajante el responde que no, no se puede salir “porque hay in virus malo”, y tampoco se puede ir al jardín.

En Argentina hoy detuvieron a 1200 personas por violar la cuarentena, personas adultas que deciden romper la cuarentena para salir a pasear o visitar amigos, siguen sin comprender la gravedad de la pandemia que afecta al mundo. Las medidas que toma el gobierno todos los días para tratar de mitigar el impacto del virus no llegan a ser suficientes porque los argentinos no las respetan.

Entre tantas malas noticias e irresponsabilidad de muchos, esta pequeña cuenta porque tenemos que quedarnos en nuestras casas.

EB