Evitar que la cuarentena nos afecte

En una vida cotidiana normal las personas con poco contacto social, suelen tener sentimientos de aburrimiento, soledad o depresión. “La mayoría de los efectos adversos provienen de la imposición de una restricción de libertad; la cuarentena”.

Múltiples estudios analizados muestran una gran variedad de efectos sobre la salud mental provocados por las cuarentenas: depresión, ansiedad, insomnio, miedo, síntomas de estrés postraumático, aburrimiento, nerviosismo, tristeza, sensación de soledad, agotamiento emocional…..

El impacto de una cuarentena en el psiquismo de las personas es probable que genere un incremento en los trastornos mentales y manifestaciones emocionales, de acuerdo al grado de vulnerabilidad de cada sujeto., No todas las manifestaciones de la conducta que se presenten podrán calificarse como enfermedades mentales; muchas son reacciones normales ante una situación anormal.

La epidemia (amenaza del virus) es el factor externo, con respecto a una población. La vulnerabilidad es la condición interna de cada sujeto, y corresponde a su disposición intrínseca para enfermarse, dependera tanto del estado de su sistema inmunológico como de la estructura de su personalidad en el plano psicológico.

Que aparezcan efectos en la salud mental de la población no da a lugar que una cuarentena no deba aplicarse ya que sería permitir que la enfermedad se propague y puede ser peor

Si la cuarentena es necesaria, entonces los gobiernos deben tomar todas las medidas para garantizar que esta experiencia sea lo más tolerable posible.

Es necesario que las autoridades proporcionen razones claras o precisas para establecer una cuarentena y brinden información de los pasos a seguir. Es un papel fundamental que les toca a los funcionarios de salud encargados de implementar la cuarentena.

La mayor parte de los estudios reveló una serie de efectos psicológicos negativos de la cuarenta, incluyendo síntomas de estrés postraumático, ansiedad y enojo…..

El enojo, la ira, la indignación, que es el efecto que hace que la población esté furiosa o al menos preocupada. Los expertos muchas veces no prestan la debida atención a lo que genera la indignación; es frecuente que la gente no entiende o no está de acuerdo con la información y valoraciones proporcionadas por autoridades y técnicos. Por lo tanto, no resulta sorprendente que la percepción y valoración del riesgo cambie de un grupo a otro.

Un informe de la , Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) 2016 Da como ejemplo que la respuesta emocional entre hombres y mujeres puede ser diferente. Suele ser que en los hombres se dé la ingesta exagerada de alcohol o las conductas violentas. Las mujeres tienden a comunicarse entre sí, así como a buscar apoyo y comprensión para sí misma y su familia. Los ancianos pueden estar en situaciones de vulnerabilidad como resultado de enfermedades crónicas y discapacitantes, déficit nutricional así como carecer de apoyo familiar y social; generalmente, están en peores condiciones físicas para enfrentar la enfermedad epidémica.

Los niños y niñas tienen una menor comprensión de lo que está sucediendo y enfrentan limitaciones en comunicar lo que sienten. La situación creada por una epidemia afecta todos los aspectos del desarrollo de la niñez.

Recomendaciones que sugiere una asociación de psicólogos para paliar los efectos no deseados de una cuarentena:

 Limitar el consumo de noticias: es importante obtener información de salud pública precisa y oficial con respecto a COVID-19, una exposición excesiva de la cobertura de los noticiosos puede conducir a una mayor sensación de miedo y ansiedad.

 Diseñar y seguir una rutina diaria: incluir actividades diarias regulares, como trabajo, ejercicio o aprendizaje puede ayudar a adultos y niños a preservar un sentido de orden y propósito en sus vidas a pesar de la falta de familiaridad del aislamiento.

 Tener contacto virtual: usar llamadas telefónicas, mensajes de texto, video chat y redes sociales para acceder a las redes de apoyo social.

 Mantener un estilo de vida saludable: dormir y comer bien, así como hacer ejercicio en casa es de suma importancia. Así como evitar el consumo de alcohol o drogas.

 Utilizar estrategias psicológicas: Utilizar los medios de ayuda psicológica en línea que tenga a su disposición, es una forma de afrontar la situación.

Por el Lic. Carlos Roberto Atencio, Posadas, Psicólogo graduado en la Universidad Nacional de Rosario (UNR)