Coronavirus: aunque las embarazadas no estén en la población de riesgo, el Hospital Neonatal de Posadas tiene un espacio habilitado en casos de contagio 

El Dr. David Halac, gerente asistencial del Hospital Neonatal de Posadas, llamó a la población a tomar precauciones y explicó que las embarazadas deben continuar con sus controles habituales. Además informó que la vacuna antigripal ya llegó a Misiones y que es importante que las poblaciones vulnerables asistan a su aplicación.

Dr. David Halac, gerente asistencial del Hospital Neonatal de Posadas, informó que el nosocomio tiene habilitado un sistema ante el posible contagio de mujeres embarazadas. No obstante, recordó que a diferencia de otras enfermedades como el AH1N1, las gestantes no están entre las más vulnerables.

«La embarazada no correría más riesgo que cualquiera de la población común, se puede infectar, pero todavía no tenemos evidencia de mortalidad de embarazadas ni que sea población de riesgo. Si ves entre la población de riesgo del coronavirus la embarazada no está incluida, pero puede transmitir a otras personas, le recomendamos que se quede aislada, pero no solo por el corona, sino por el dengue».

Afirmó que en caso de contagio a mujeres embarazadas, ya tienen un sistema con respiradores, con terapia intensiva para atenderlo y para protección al paciente y los agentes de salud. «Estamos preparados para llevar adelante todos los protocolos de salud que nos envían desde Nación», afirmó.

Precisó que han llegado las vacunas antigripales y todas las embarazadas deben ir a vacunarse porque es fundamental y «si encima a las embarazadas les cae una influenza y pescas el coronavirus vas a estar en problemas. Este puede provocar síntomas parecidos a la gripe, pero no gripe», dijo.

Explicó que todavía no hay reportes sobre la transmisión vertical, de la madre al bebé. «En este momento no tenemos ninguna evidencia , pero sí puede pasar que la mamá que está amamantando puede contagiar a su bebé», informó.

En el caso de los bebés recién nacidos, se debe extremar los cuidados. «Se debe mantener la distancia, lavar bien las manos y es importantísimo que las personas que salen a la calle en situaciones muy especial debe llevar sí o sí su alcohol en gel porque las gotitas caen y luego nos llevamos la infección a la boca», comentó.

En relación a las vacunas informó que estás ya están llegando. «Es importantísimo vacunar a la población de riesgo como los adultos mayores, asmáticos, niños menores de 2 años y embarazadas».

Halac recordó que las mujeres deben seguir sus controles prenatales. «Sabemos que hay cosas que se han limitado, porque no queremos que salgan de sus casas y pretendemos limitar los controles neonatales, se ha limitado por ejemplo los controles de niños sanos y tratamos de fusionar con la guardia», explicó.

Coronavirus

«Todo el mundo está hablando de la famosa curva que evita que los sistemas sanitarios de cualquier lugar del mundo se colapsen, la mejor medida es aplanar esa curva y esa curva se aplana evitando el contacto entre la gente y eso es aislamiento».

Agregó que las personas deben entender que, aunque no hemos sido golpeados por el coronavirus en la provincia, es evidente que tarde o temprano va a llegar.

Señaló que, «el Gobierno acertó y debería ser muy estricto y no entiende la magnitud de la situación, ni se dan cuenta el riesgo que toman. Quizá ellos no mueran, pero sus familiares es posible que sí».

