Tras el decreto de aislamiento obligatorio, aumentaron un 30% las llamadas a la línea de asistencia por violencia de género

El avance de la pandemia no sólo provoca angustia, enfermedad y muertes por el virus. La cuarentena obligatoria provoca también otros problemas, que van desde la incomodidad de la convivencia permanente a la sobrecarga de tareas de cuidado, muchas veces en soledad, y el incremento de la violencia sobre las personas más vulnerables: niños, niñas, adolescentes, mujeres, mayores y con discapacidades. Desde el Estado reforzaron todas las líneas de atención. La 144 de violencia de género ya contabiliza un aumento del 30 por ciento en las consultas.

Aún es muy rápido para tener estadísticas discriminadas y exactas, pero según pudo saber Clarín, ya hay aumentos en las consultas. En la Línea 144 se recibe un promedio de entre 1000 y 1200 llamadas diarias. El 60 % de esas llamadas no tienen relación con violencias por motivos de género sino que son consultas de todo tipo como trámites de ayudas sociales.

No dudes en comunicarte, el servicio es totalmente gratuito y funciona las 24 horas, sólo tenés que llamar para que nuestros profesionales puedan orientarte y ayudarte. #Misiones @gobmisiones pic.twitter.com/nh1JpWFrna — Marcelo Pérez (@mgmisiones) March 17, 2020





Sin embargo, el 10 de marzo, si bien se mantuvo el promedio diario de llamadas, se incrementaron en un 25% las consultas vinculadas con violencias por motivos de género. No es casual: el día anterior, lunes 9, hubo masivas marchas en todo el país para pedir el fin de la violencia de género y el número de la línea 144 salió publicado en todos los medios de comunicación. Y desde el 16 de marzo, en el marco del promedio general de comunicaciones, se incrementaron en un 30% las llamadas “consultas varias”, y todas en relación al coronavirus y sus implicancias.

Campaña para reforzar la línea 144 de atención a la violencia de género.

«El 30 por ciento de las llamadas que se recibieron en la línea 144 este viernes fue por dudas sobre cuestiones relacionadas al aislamiento, muchas por violencia y también sobre qué tenían que hacer los padres y madres separados con sus hijos», explica a Clarín Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de Mujeres, Género y Diversidad.

«Entendimos que estaba claro en el decreto, pero lo reforzamos con los ministerios de Desarrollo Social, Seguridad y Secretaría de Legal y Técnica y por eso sacamos este sábado la resolución para que quede más claro en qué situaciones se permiten los traslados para los niños que necesitan asistencia -sigue Gómez Alcorta-. Lo primordial es cuidar a los chicos, y evitar los traslados lo máximo posible. Hay situaciones excepcionales que lo permiten, pero para eso se debe llevar una declaración jurada justificando el motivo. Los niños no tienen que estar en las calles, hay que usar el sentido común, las fuerzas de seguridad pueden parar a padres e hijos en las calles y hay que justificar el traslado.».

La declaración jurada puede ser escrita a mano, No todo el mundo tiene impresora en casa ni tampoco tiene que ir a la librería por esto. Además de la declaración jurada, se debe tener los documentos de los chicos. Allí figura el domicilio. «Las salidas son absolutamente excepcionales. Reforcemos en la medida de lo posible la comunicación tecnológica para seguir en contacto con el otro padre, que es un derecho», dice la ministra.

-¿Hubo incremento en las llamadas por situaciones de violencia?

-Si, hubo un incremento en las llamadas, por situaciones de violencia y por consultas varias. Lo que hicimos en este contexto fue habilitar otras líneas de comunicación porque sabemos que muchas personas que son víctimas de violencia en el encierro se les complica llamar por teléfono, en cambio tal vez si pueden mandar un mail o un mensaje por whatsapp. Sabemos que el aislamiento aumenta los riesgos, lo que estamos tratando es habilitar nuevos canales de comunicación.

Las personas en situación de violencia también pueden comunicarse vía *WhatsApp y correo electrónico: 11-2771-6463, 11-2775-9047 y 11-2775-9048 y por mail, escribiendo a linea144@mingeneros.gob.ar.

-¿Hay prevista alguna campaña de prevención dirigida a los varones ahora que muchos pueden estar más tiempo frente al televisor?

-Hay previstas campañas de prevención, pero sabemos que las campañas no tienen efectos inmediatos. Hoy por hoy el eje está puesto en la atención de la línea 144 para acompañar a las personas que pueden estar recibiendo violencia. También sabemos que en estos días se intensifican las tareas de cuidado, y en ese sentido tenemos que ir por la redistribución de las tareas, para que sean más equitativas, ya que es el eje de la desigualdad. Y ahora es tremendo, está toda la familia en la casa. Pero no es este el momento puntual para cambiar esas prácticas, sino que nos enfocamos a la emergencia, que es la violencia.

«Queremos que se internalice el número 144 porque es un recurso muy valioso. Las y los operadores son todos profesionales: trabajadores sociales, abogados, psicólogos, todos profesionales especializados en género, que trabajan articuladamente con todas las provincias.

-Hay muchas medidas de protección de la Justicia que se vencen en estos días y que ponen en peligro a las víctimas. ¿Se pidió a nivel nacional que haya una prórroga general?

-Sí. Este viernes enviamos a todos los tribunales superiores de las provincias una nota haciendo saber la preocupación que tenemos sobre las medidas de exclusión de hogar, restricción de acercamiento y todas las medidas relacionadas a la violencia de género que vencieran en este período. Caba y la provincia de Buenos Aires ya lo hicieron. También planteamos la preocupación de que en este período se otorguen libertades a presos por violencia de género o delitos sexuales. Pedimos por favor que se evalúe el riesgo para las víctimas, y que se aseguren que cuenten con las medidas de protección. En este período también nos preocupa que se garantice el acceso a la justicia, que esta situación afecte lo menos posible a las mujeres .

«La obligatoriedad de aislamiento nos debe poner en alerta a todos y todas y que el aislamiento no implique quedarse solos. El contacto no es ser solo físico, el contacto también son las redes de cuidado, las que se tienden siempre con los círculos íntimos ahora tienen que extenderse. Todos y todas tenemos que armarnos redes, no sólo por temas de violencia sino para acompañarnos, esas redes son las que van a ayudar a salvarnos», asegura Gómez Alcorta.

Campaña línea 144 de ayuda a mujeres en situación de violencia.

«Si una mujer sufre violencia y no puede llamar para pedir ayuda la que sí puede llamar es una vecina, o un vecino. No es momento para mirar para otro lado sino de involucrarse y ser solidarios -sigue la ministra-.Tenemos que romper el no meterse. En este momento no hay ni siquiera la oportunidad de irse ni por un rato, no hay posibilidad de salir de la situación de violencia que cuando uno sale descomprime, como es ir a ver a los amigos, salir a caminar, jugar al fútbol. Hoy no puede hacerse nada de eso, por eso las redes de apoyo son fundamentales, porque la gente se va a bajonear, se va a angustiar».

-¿Qué respuesta se está dando a las mujeres en situación de prostitución?

-Se están entregando módulos alimentarios a todos los grupos vulnerables. El viernes se incorporaron dos mil personas travestis y trans en el Programa Hacemos Futuro porque sabemos que muchas de estas personas viven del trabajo informal o la prostitución.

-También hay mujeres que no son travestis o trans y deben prostituirse para darle de comer a sus hijos…

-Sí. Tenemos que ver todas las medidas en forma integral. Se aumentó la AUH (asignación universal por hijo), se aumentaron las tarjetas alimentarias, se están entregando los módulos alimentarios. Se está trabajando junto a otros ministerios, fundamentalmente con Desarrollo Social. para que toda la población esté contenida y apoyada.