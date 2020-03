Coronavirus: “Para mitigar la pandemia debemos ser solidarios y responsables, porque no mata el virus, mata la irresponsabilidad”, dijo Herrera Ahuad

El gobernador de Misiones grabó un mensaje para todos los ciudadanos misioneros pidiéndole compromiso como seres humanos “porque es una lucha por vivir ante una noxa extremadamente agresiva”. Dijo que ya se está ocupando de los trabajadores que por la cuarentena no tienen ingresos; criticó a los misioneros profesionales “que aun sabiendo de qué se trata la pandemia decidieron viajar, a esos les digo, con este gobernador no cuentan”. Aclaró que no hay casos confirmados en la tierra colorada “aunque pueden aparecer y debemos estar preparados para que no nos invada la angustia” y elogió el sistema sanitario: “Nunca Misiones y la región tuvo tantas camas críticas disponibles”.

Son días de aislamiento social, preventivo y obligatorio, aunque desde la administración de Oscar Herrera Ahuad, el trabajo por concientizar y preparar el sistema sanitario ante eventuales casos de coronavirus en Misiones, no se detienen. El primer mandatario provincial, ante las limitaciones del decreto presidencial e incluso, con la Emergencia sanitaria y epidemiológica pre existente en la tierra colorada, eligió comunicarse con la ciudadanía con un video donde abordó todos los temas que hoy preocupan y fue enfático al señalar que “no mata el virus, mata la irresponsabilidad de las personas”. Anticipó que por el momento “no hay casos confirmados en Misiones, pero como esto es muy dinámico, cambia de un momento a otro, algún caso podemos llegar a tener”. Y si eso ocurre, “lo primero que tenemos que hacer es evitar que la angustia nos invada”.

Repitió una y otra vez la palabra “solidaridad” como la acción más efectiva ante la propagación del Covid 19. “Les pido que nos ayuden y nos acompañen. Esta no es una lucha del presidente de la Nación ni del Gobernador de la provincia, ni de la política. Es una lucha de nosotros por vivir. Del ser humano ante una noxa extremadamente agresiva”. En diferentes momentos de su mensaje, habló el médico más que el mandatario y optó por la franqueza en cada tema abordado. “No subestimemos a quien está enfrente que es el virus, porque tiene una capacidad, es invisible. Y al ser invisible no sabemos dónde puede aparecer. Pero si sabemos lo que nosotros podemos hacer como misioneros. Tomar la responsabilidad de cumplir con eso que manda la vida humana que es la solidaridad. Cuanto más solidarios seamos, menos chances tenemos que esta enfermedad llegue a nuestra provincia”. Insistió en que “la solidaridad, como dicen los abuelos, comienza por casa. Adentro de la casa y eso significa no salir. Yo soy solidario hoy quedándome en mi casa. Cumpliendo con el aislamiento obligatorio. Pero a su vez también sabiendo que estamos dando un gesto muy grande a nuestros hermanos misioneros”.

Herrera Ahuad fue crítico con los más de 500 misioneros que, desde que se instaló la cuarentena, hicieron caso omiso a las recomendaciones y terminaron presos. “Hoy lo que mata es la irresponsabilidad. No mata el virus. El irresponsable, como se ha dado en nuestra provincia unos cuantos casos. Más de 500 irresponsables los tuvimos que poner presos”.

También el Gobernador se dirigió especialmente a los que no tienen sueldo y que se ganan el sustento trabajando todos los días del año. “Entiendo a todos aquellos que me dicen que tienen que trabajar y que no viven del sueldo. Pues bien. Nosotros vamos a tomar las medidas necesarias para ello. Estamos en contacto directo con el Presidente de la Nación. Desde la provincia estamos llevando adelante asistencia alimentaria a todos los que podamos hacerlo. Creo que, pasado el tiempo, nos podemos recuperar. Pasado este virus, pasada esta pandemia, podemos estar de pie. De pie y con salud lo podemos construir”.

La Policía a la calle

El jefe del Poder Ejecutivo en Misiones repasó en su alocución las diferentes acciones que encaró la Provincia incluso antes, que el presidente Alberto Fernández decretara el asilamiento obligatorio. “Misiones ha sido una de las primeras provincias en dictar la Emergencia Sanitaria por dengue y coronavirus. Una de las primeras en suspender las clases y fue la primera provincia en sacar la policía a la calle para invitar amistosamente, antes del decreto presidencial, a hacer un aislamiento voluntario. Cuando sale el decreto presidencial, las fuerzas federales hacen sinergia con la Policía de la provincia, sumamos efectivos, sumamos logística para poder estar en la mayoría de los lugares”.

Nuevamente apeló a la conciencia del ciudadano porque “entre la Policía y las fuerzas federales no son más de 12 mil personas. Y los misioneros somos un millón 250 mil personas. Somos muchos. No hay un policía para cuidar a cada vivo que quiere salir de su casa. Si podemos hacer los operativos cerrojos para que gente con riesgo de estar en un lugar donde hay circulación viral, no ingrese a la provincia. Fuimos una de las primeras provincias que cerramos la fronteras interprovinciales e internacionales”.

El otro aspecto que Herrera hizo foco, fue en la ayuda que Misiones le brinda a Nación para repatriar a los ciudadanos argentinos diseminados por el mundo que tienen como única alternativa, ingresar por Puerto Iguazú, para retornar a sus casas. “Todas aquellas personas que vienen vía Brasil porque ese país tiene sus cielos abiertos y la gente sigue viajando; esa gente ingresa, pero no va a la localidad de Puerto Iguazú. Hemos diseñado un lugar específico donde van todos y desde allí en un puente aéreo van a Buenos Aires y en un puente terrestre van a las diferentes provincias desde donde cada uno es oriundo, sin parar adentro de la provincia de Misiones, tomando ese recaudo”. Fue en este punto donde el Gobernador repudió la actitud de conciudadanos que salieron de Misiones, incluso conociendo la voracidad de la pandemia. “El presidente de la Nación me decía en una de las últimas charlas que hay 20 mil argentinos que se fueron aun sabiendo que estamos en la pandemia. Y yo conozco muchos misioneros que también se fueron. Es muy difícil hoy para nosotros decirles que vamos a ayudarles a que vengan. Con este gobernador no pueden contar, porque sabían el riesgo al que se exponían y alguno de ellos profesionales que conocían muy bien esto”.

Preparados para afrontar los casos que todavía pueden aparecer

“Hoy la provincia de Misiones, en este momento no tiene casos registrados de coronavirus positivos. Sí tenemos personas de la cual sospechamos que pueden tener la enfermedad. Hemos tomado la muestra y la hemos enviado para validar. Y en ese diagnóstico hasta ahora han dado todas negativas las muestras”, resumió el galeno que conduce los destinos de la tierra colorada.

Nuevamente se refirió al caso de un ciudadano misionero que difundieron los medios nacionales y remarcó que se trata de “una persona que ha dado positivo, pero lo hemos aclarado que no es una persona que viva en la provincia de Misiones. Vive en otro país, en España que vino a otra provincia, a Córdoba y que allí su hisopado le dio positivo para coronavirus, pero como su domicilio estaba en Misiones, pusieron que era de nuestra provincia”.

Un Herrera sincero y con el horizonte bien claro sobre el cuadro de situación del Covid 19 en Misiones, dijo que “ahora no tenemos casos, lo que no quiere decir que no aparezca en dos horas, en seis horas. Esto es extremadamente dinámico. Los casos pueden aparecer, los casos van a aparecer. Lo que tenemos que estar es muy preparado, primero, para que la angustia no nos invada, porque sabemos que trabajamos profesionalmente en esto”. Continuó diciendo que “debemos tener la certeza y la tranquilidad de que tenemos una población que está contenida en el sistema sanitario, tanto público como privado”. Y allí explicó que “al sector privado lo hemos fortalecido también con diferentes créditos que le hemos dado para que se equipen, para que paguen profesionales, para que tengan las medicinas necesarias en el momento en el que podamos tener el brote epidémico”.

En otro tramo de su mensaje, Herrera confesó que “a esta epidemia se la mitiga con la responsabilidad del pueblo. Con la asistencia del Estado, con la fortaleza de su sistema y lógicamente, tratando de que, en el mayor tiempo posible, aparezca, si aparecen los casos, que se vayan dando y sean manejable de acuerdo al grado de complejidad que tenga cada uno”. Repitió que “las medidas están dadas, no para no tener un caso, ojalá que no lo tengamos nunca. Pero si lo tenemos, es para atenuar de que la mayor cantidad de casos se de en un tiempo físico más largo. No es lo mismo todos los casos en una semana y que el sistema sanitario se sature a que los casos se vayan dando paulatinamente a través del tiempo y que permita la reacción del sistema”.

Misiones hace más de una década que consolidó como política de Estado, las inversiones en el sector de la salud. Allí se apoyó Herrera para repasar que “el sistema sanitario se ha robustecido a lo largo de estos últimos 15 años en nuestra provincia por las experiencias que tenemos. Tenemos experiencia de epidemia de fiebre amarilla, epidemia de gripe A, de dengue en varias oportunidades y el Covid 19 es la sexta que afrontamos”. Y brindó más detalles de la estructura sanitaria en la provincia: “Tenemos un sistema sanitario preparado, con hospitales de baja complejidad porque es una enfermedad que afecta en diferentes niveles. Desde paciente que pueden cursar su terapéutica en su domicilio con aislamiento y con cuarentena y con la medicina en su casa, hasta pacientes que requieren una atención mínima, de control, de cuidado. Para eso están los hospitales de baja complejidad” Hay pacientes que necesitan una mediana complejidad y tenemos el paciente crítico que es el que utiliza la alta complejidad. Y en ese tiempo, la provincia ha adquirido equipamiento como los respiradores tan famosos, porque es lo que falta en el mundo cuando los pacientes superan el sistema sanitario. Por más preparado que esté. Y Misiones sumó 110 respiradores para fortalecer el sistema. Y también está la capacidad operativa de la gente que lo maneja, con gente especializada. Son unidades de terapia intensiva, unidades críticas y llevamos la cantidad de camas críticas del sector público, a un nivel que jamás lo tuvo la provincia de Misiones ni la región”.

La importancia del aislamiento y su extensión en el tiempo

Oscar Herrera Ahuad, en un tono sereno, pero con la firmeza de sus convicciones, le recalcó a la ciudadanía que “el aislamiento obligatorio es fundamental en este tiempo justamente para tratar de disminuir la circulación vira. El virus tiene un comportamiento que genera que se vaya infectando la mayor cantidad de gente ante el mayor tránsito. Si una persona es portadora del virus y queda en resguardo de su domicilio durante 14 días, es durante ese tiempo que el propio cuerpo de esa persona, va generando anticuerpos, defensas, para poder bloquear ese virus. Por lo tanto, vamos a tener una persona en condiciones óptimas para que no se enferme”.

Dio un ejemplo muy práctico el gobernador sobre el efecto que genera el tránsito de una persona contagiada. “Si esa persona es portadora y sale a la calle, provocará que ese virus se vaya desparramando como cuando uno aprieta la válvula de un aerosol. Esa misma manera se distribuye y genera un efecto multiplicador en forma exponencial. Ese es el motivo del aislamiento”.

Para el final, Herrera consideró que “desde el punto de vista médico estimo que esto se puede extender en el tiempo. Y desde el punto de vista político y como gobernador de la Provincia, la vamos a extender el tiempo que sea necesario, una vez que la circulación viral se haya instalado en la Argentina. Y nuevamente apeló a la cuestión humana, para enfrentar la pandemia: “No sabemos cuánto tiempo puede durar, el mundo todavía no lo sabe. Lo están sabiendo con experiencias desastrosas, con experiencias que la viven día a día. Nosotros hemos tomado esos recaudos, por eso le pedimos al pueblo misionero que nos ayude y nos acompañe a la decisión política pero también a la decisión humana, netamente humana”.

