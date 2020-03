Alberto y una trasnoche tuitera: intercambió varios mensajes con los usuarios de la red social

El presidente Alberto Fernández respondió mensajes a varios argentinos que le escribieron a través de Twitter. En el marco de la cuarentena por coronavirus, se mostró optimista y pidió que cumplan con el aislamiento.

Alberto Fernández tuvo una noche a puro Twitter, intercambiando más de un decena de mensajes con usuarios de esa red social, que se sorprendieron por la presencia activa del presidente de la Nación.

Que edades tienen? No se me ocurre mucho. Yo les diría que disfruten. En la vida no van a tener muchas oportunidades para estar juntos. Aprovechen. Y cuídense. No salgan de su casa. Los abrazo a la distancia.

— Alberto Fernández (@alferdez) March 23, 2020