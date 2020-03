Nación confirmó 41 nuevos casos de coronavirus en la Argentina y sumó por error un caso en Misiones

Sin embargo, el gobierno misionero, que conduce Oscar Herrera Ahuad, publicó un comunicado asegurando que el caso que el Ministerio de Salud sitúa en Misiones, no corresponde a la provincia. “El paciente que fue informado en el reporte nacional de COVID -19 no reside en la provincia. No es un caso detectado en Misiones. Desde el año 1986 vive en España y regreso hace más de 10 días a la Argentina, donde se trasladó a la provincia de Córdoba», indicó.