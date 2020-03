Los Pumas también verán su agenda anual afectada por el coronavirus

Debido a la pandemia provocada por el Covid 19 el rugby, como tantos otros deportes se vio afectado y obliga a tomar decisiones sobre diferentes aspectos tales como competencias y eventos que deben ser postergados y/o reprogramados o directamente cancelados.

En la misma línea que otras disciplinas se detuvieron los torneos que se estaban disputando e incluso en este contexo, el seleccionado de rugby de Francia evalúa cancelar los dos amistosos que tiene previstos disputar con Los Pumas y no venir al país en julio, en pleno invierno en el hemisferio sur.

Los encuentros están pautados para el sábado 4 de julio en el estadio Padre Martearena de Salta y el sábado 11 en el Ciudad de La Plata. Los duelos le sirven al combinado argentino de preparación para el Rugby Championship, que se juega en agosto y septiembre.

El titular de la Federación Francesa (FFR), Bernard Laporte, consideró que la cancelación de los amistosos de las giras es una posibilidad. «Está muy comprometida», le reveló el dirigente al diario deportivo francés L’Equipe.

«Las Federaciones del hemisferio Sur están comenzando a tramitar con su seguro el costo de las cancelaciones», añadió el también Secretario de Estado del Deporte de Francia, uno de los países más afectados por el virus en Europa, junto con Italia y España.

Otro selectivo que también podría seguir los mismos pasos es el de Irlanda, que tenía previsto jugar con los Wallabies, el seleccionado australiano de rugby, el 4 de julio en Brisbane y el 11 de julio en Sydney.

En el rugby la mayoría de los certámenes oficiales fueron aplazados, como el torneo Seven de París, el Mundial Sub 20 de Italia y la clasificación del Seven para los Juegos Olímpicos a celebrarse originalmente en Chile, en junio próximo. El Seis Naciones podría reanudarse en octubre y el Súper Rugby fue suspendido hasta nuevo aviso, mientras que la primera temporada de la Superliga Americana fue cancelada.

Fuente: Diario Clarín

