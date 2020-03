Andresito: aseguran que se respeta el aislamiento y celebran que la ciudad brasileña de Capanema haya iniciado el aislamiento de su frontera

Foto ilustrativa

Con siete personas en aislamiento en sus hogares, Andresito atraviesa con tranquilidad y sin movimiento de peatones y vehículos el segundo día de la cuarentena obligatoria por el coronavirus.

El intendente Bruno Beck dijo que el puente Andresito – Capanema sobre el río San Antonio fue cerrado hace tres semanas y no circula nadie por allí. El paso es custodiado por Gendarmería y se impide el paso a extranjeros, mientras que quienes residen del lado argentino deben cumplir el aislamiento a su regreso.

Los casos de personas en aislamiento corresponden en su mayor parte a viajeros provenientes de Chaco, informó Beck, aunque no se comprobó que padezcan del COVID-19. Los mismos se encuentras en sus hogares y presentan buen estado de salud.

“Tenemos una única entrada a Andresito por la Ruta 19 que vincula con la Ruta Nacional 101. En ese lugar hay un puesto fijo con agentes de salud, policías, Gendarmería y Bomberos Voluntarios para detectar casos febriles”, explicó Beck en declaraciones para Vía Iguazú.

El mandatario municipal aseguró que no hay circulación de personas, por lo tanto se respeta la cuarentena. “Pero siempre hay un desacatado al que debemos convencer de volver a su casa. No estamos contentos, pero sí satisfechos del trabajo. Acá no se mueve nada”, agregó.

Beck contó que este sábado se enteró que su par de la ciudad brasileña Capanema dispuso el aislamiento de la ciudad y la prohibición de circular fuera de sus casas.

El abastecimiento de alimentos y bebidas es normal, señaló el jefe comunal. Solo falta alcohol en gel, pero la provisión de barbijos es abundante porque los fabrican asociaciones de mujeres y organizaciones sociales.

Fuente: Vía Iguazú