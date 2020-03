Análisis semanal: mientras crece el pánico mundial, se destruye la economía y se renegocia la deuda, Misiones anticipó medidas desde un gobierno encabezado por dos médicos

Las medidas económicas de neto corte keynesiano anunciadas por el Gobierno nacional esta semana fueron consideradas por los analistas, aún los más ortodoxos, como necesarias e imprescindibles ante una situación de parálisis social y económica producto de un inédito e inesperado escenario de cuarentena obligatoria por el avance del, hasta ahora, imparable e impredecible coronavirus que vino a transformar en realidad lo que algunas novelas y series de ciencia ficción denominaron futuro distópico. Este futuro planteaba situaciones ficcionales que podrían haber ocurrido en un tiempo indefinido que, de buenas a primeras, nos dice que estamos inmersos en este encierro angustiante e insoportable al que pocos quieren reconocer como una realidad palpable y la consideran agobiante.

Entre otras medidas complementarias, como el control de precios y la aplicación de la ley de abastecimiento, lo más importante del anuncio realizado en conferencia de prensa por los ministros de Economía Martín Guzmán y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, se destacan la eximición del pago de Aportes Patronales a sectores afectados en forma crítica, ayuda en al pago de salarios de los trabajadores en empresas que deban paralizar sus actividades, reforzar el seguro de desempleo, pago extra a los beneficiarios de la AUH y un bono por única vez a jubilados que perciben el haber mínimo.

Además, anunciaron un aumento del 40 por ciento en la partida presupuestaria de 100.000 millones de pesos para obras de Infraestructura, Educación y Turismo, relanzamiento del Plan Procrear y que se establecerán precios máximos por 30 días (prorrogables) para una serie de productos alimenticios y de higiene personal, medicamentos e implementos médicos.

Lanzamiento de una serie de líneas de créditos blandos por unos 350 mil millones de pesos a tasas preferenciales del 26% anual por 180 días para financiar el funcionamiento de la economía en esta coyuntura a la que se sumará otra partida de 320 mil millones del Banco Nación para proveer capital de trabajo a las empresas.

Mientras en el mundo la pandemia continúa afectando a los mercados financieros que volvieron a padecer caídas estrepitosas en las principales plazas como Wall Street donde las acciones de empresas argentinas estuvieron entre las más castigadas, que llevó a que el índice de Riesgo País de Argentina superara los 4 mil puntos básico cerrando el viernes a 4.036 la CEPAL publicó un informe advirtiendo sobre los efectos devastadores en la economía como consecuencia del Covid-19 y si bien no menciona específicamente a Argentina, los ítems que aborda tocan al país directamente.

La secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Alicia Bárcena, advirtió el miércoles que la pandemia del coronavirus tendrá efectos devastadores sobre la economía mundial, seguramente más intensos y distintos que los sufridos durante la crisis financiera global de 2008-2009. Y los países de América Latina y el Caribe no estarán ajenos a ellos, ya que serán impactados a través de varios canales.

Primero, por la disminución de la actividad económica de varios de los principales socios comerciales en las exportaciones de bienes de los países de la región. China, como un destino importante para las exportaciones de varias economías latinoamericanas, siendo el principal socio comercial en los casos de Chile, Perú y Brasil, estimando que las exportaciones de la región a ese destino podrían caer hasta 10,7% en valor.

Un segundo canal proviene de la caída en la demanda de servicios de turismo, que impactaría más severamente a los países del Caribe. Se calcula que si la prohibición de viajes se prolonga por más de tres meses, la actividad turística en el Caribe, por ejemplo, se contraería en 8%, 17% y 25% cada mes, respectivamente.

Un tercer canal se daría a través de la interrupción de las cadenas globales de valor. Esto afectaría principalmente a México y Brasil y un cuarto canal se da a través de la caída de los precios de los productos básicos (commodities), sobre todo para los países exportadores de materias primas.

Por último, un quinto canal de transmisión se deriva de la mayor aversión al riesgo de los inversionistas y el empeoramiento de las condiciones financieras globales. «Parte de estos efectos ya se aprecia en la fuerte disminución de los índices bursátiles en la región», ejemplificó.

Martín Guzmán con bonistas

El ministro de Economía, Martín Guzmán, aseveró el viernes en contacto, vía teleconferencia hablada en inglés, con los principales tenedores de bonos de la deuda argentina que esta es «no financiable, excesivamente onerosa e insustentable» en las actuales condiciones y que el país «aún está a tiempo para llevar un proceso de reestructuración ordenado», aunque ese tiempo «no puede durar para siempre». Premisa a partir de la cual el Gobierno realizará una oferta de canje a los tenedores de bonos bajo legislación extranjera cuyas acreencias suman US$ 68.843 millones, repartida en 35 tipos de bonos.

Guzmán reiteró que el gobierno quiere actuar de buena fe y “rápido”, por lo que insistió en la necesidad de “cooperación” de parte de los tenedores de bonos, para lo cual los convocó a participar, en el transcurso de la próxima semana, en «discusiones constructivas» sobre el marco macroeconómico presentado. Asegurando que, “el Gobierno argentino quiere recuperar la capacidad de crecimiento de la Argentina y brindar las condiciones para el retorno a los mercados internacionales”.

“Nuestro compromiso es hacer una reestructuración sustentable. No queremos hacer una operación que en unos años nos requiera hacer una nueva. Es el objetivo de esta administración ponerle un punto final al tema y fijar condiciones de estabilidad de largo plazo”, aseguró el ministro.

Adelantó que realizará video conferencias para hacerles conocer la oferta en virtud «de las circunstancias excepcionales (la pandemia de Coronavirus) en que se realiza” esta operación. Sin embargo, dejó en claro que desde el Gobierno consideran “inviable” un superávit fiscal de 4 puntos del PBI para pagar los compromisos de deuda que actualmente tiene el país, tanto con privados como con organismo internacionales. “La deuda no es financiable dado sus costos extremadamente altos” y además “es excesivamente onerosa, considerando la urgencia de atender las necesidades sociales críticas”, dijo Guzmán

Las palabras del ministro argentino se conocieron horas después de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) acreedor del país en US$ 44.000 millones, afirmara que Argentina deberá reducir su deuda en U$S 85.000 millones hacia 2030 para superar definitivamente cualquier escenario de potencial default.

«Dependiendo del escenario supuesto, el alivio en el servicio de la deuda en moneda extranjera necesario oscila entre US$ 55.000 y US$ 85.000 millones durante la próxima década», indicó el organismo multilateral de crédito a través de un documento. Argentina mantiene el diálogo con el FMI para refinanciar otros US$ 44.000 millones que el organismo le prestó entre junio del 2018 y agosto del año pasado.

Además, el pasado martes, la cartera que dirige Guzmán extendió hasta el miércoles 25 de marzo el plazo que tienen los tenedores de bonos emitidos bajo legislación extranjera que pueden entrar en el canje, para que informen sus tenencias y brinden su opinión sobre la reestructuración. La fecha prevista originalmente venció el pasado lunes 16 pero fue prorrogada «en virtud del alentador volumen de respuestas recibidas y con el fin de brindar la oportunidad para que todos los titulares participen en el proceso de identificación».

Señales desde el Fondo

La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, aseguró que «será necesario un alivio sustancial de los acreedores privados» para la deuda argentina de manera de restablecer la sostenibilidad de la misma, teniendo en cuenta la capacidad del país de atender sus compromisos. Así lo publicó el organismo este viernes en una nota técnica sobre la sostenibilidad de la deuda pública de Argentina, destinada a servir de guía a las partes involucradas en la compleja situación de la deuda, a pedido de las autoridades argentinas.

Paralelamente, aseguró que «nuestro personal técnico seguirá cooperando estrechamente con las autoridades argentinas, y en particular con el Ministro Martín Guzmán y su equipo, durante estos momentos difíciles». Las autoridades han estado tomando «importantes medidas para contener la propagación del coronavirus y proteger a la población de sus efectos perjudiciales», destaca. «Nuestra prioridad es, y seguirá siendo, la de apoyar a la recuperación de Argentina y a la protección de los grupos más vulnerables».

Posteriormente, el presidente Alberto Fernández mantuvo una comunicación telefónica con Kristalina Georgieva a quien agradeció el mensaje que el organismo multilateral de crédito publicara apuntando a los bonistas privados sobre la necesidad de una quita considerable del monto total de la deuda argentina y la viabilidad de una renegociación en un escenario de debacle financiera en la que se encuentra sumido el mundo todo.

Misiones un paso adelante

El gobernador Oscar Herrera Ahuad y el conductor del Frente Renovador de la Concordia, Carlos Rovira, llevan adelante la coordinación de las tareas preventivas de todas las áreas involucradas en la Emergencia Sanitaria, en comunicación constante a través de whatsapp. Minuto a minuto evalúan y deciden acciones junto al vicegobernador Carlos Arce, el Parque de la Salud, el Instituto de Previsión Social y los ministros de Salud, Oscar Alarcón y de Gobierno, Marcelo Pérez y simultáneamente en permanente coordinación con las autoridades nacionales.

La decisión de tener dos médicos como gobernador y vice, que no tuvo repercusión el año pasado, ahora emerge como trascendental en tiempos de pandemia. Hombres preparados para el cuidado de la vida son la mejor elección a la luz de los acontecimientos.

El diputado Rovira recomendó una serie de 10 medidas, entre las que se destaca pasar a un estado de alerta máxima previniendo futuras incidencias económicas, sabiendo que va a generar efectos indeseados. Por ello ya se está trabajando en la creación de un fondo anticíclico para atenuar el impacto en la provincia.

También se pidió a Nación una compensación con recursos para anticiparse porque detrás del problema de la pandemia sanitaria va a estar una peor pandemia que es la económica. Se están esperando recursos que prometió el presidente Alberto Fernández pero que todavía no están llegando.

En Paralelo la Municipalidad de Posadas sigue trabajando y tomando medidas en dos frentes de batalla, el coronavirus y el dengue, desde sus áreas de Salud, Servicios Públicos y las complementarias que permitan una normal prestación de estos servicios esenciales.

Misiones fue la primera provincia en sacar la Policía a las calles en acciones preventivas y de concientización de la población, la primera en controlar las fronteras, la primera en suspender las clases y también se anticipó en la compra de equipos médicos para contrarrestar la pandemia, que llegará inevitablemente, pero se busca la mejor preparación que en estos días son clave y muy valiosas. Por eso se trabaja sin descanso en la preparación de nuevos hospitales y la compra de respiradores y test. El gobernador Oscar Herrera Ahuad confirmó este viernes que llegaron los reactivos para la detección del coronavirus al Laboratorio de Alta Complejidad de Misiones (LACMI), aunque de momento no hay casos confirmados, siendo Misiones una de las provincias que realizarán los test sin enviarlos a Buenos Aires.

La preparación en salud viene desde hace casi dos décadas, por la decisión política de crear el Parque de la Salud y equipar a la Salud Pública incluso mejor que la privada, cosa que no ocurre en ningún lugar del país. En otras provincias el sector privado es superior al público. En Misiones trabajan de la mano porque el público lleva años de inversión y preparación, por encima del privado.

La Provincia se va a ver en la obligación de dar respuesta a cientos de casos, pero la decisión de atender por video llamada, por teléfono y la preparación que viene desde la conducción hacen que una gran cantidad de factores de contagio no se amplíen y la circulación del virus sea menor.

Emilio Juri – Periodista MOL