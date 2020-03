Cuarentena: para el secretario general de la CGT Regional Misiones si no se asiste al cuentapropista se viene el “coronahambre”

El secretario general de la CGT Regional Misiones, José Milcíades Giménez se vienen tiempos difíciles con la pandemia del coronavirus y la cuarentena y llamó al Estado nacional y provincial a asistir a aquellos que viven el “día a día” porque por esta situación no van a tener como alimentarse y en ese contexto no se los puede obligar a cumplir el aislamiento social estricto que se está pidiendo, presagiando que le preocupa que se viene los que llamó el “coronahambre”.

José Milcíades Giménez – Cadena Express

Dijo Giménes en diálogo con la emisora Cadena Express estar con mucha preocupación porque se trata de la salud, “tenemos que cuidarnos todos los argentinos, no queda otra que seguir la línea que fijo el presidente porque de alguna forma tenemos que frenar esto para que no se expanda o si lo hace que sea lo menos posible porque no tenemos respiradores ni camas suficientes si se llega a disparar, esto es lo que realmente nos debe preocupar”.

Agregó que lo que como trabajador y central obrera le preocupa es que “se viene el ´coronahambre´ porque hay gente que vive día a día y si no trabaja no come y ahí es donde debe estar el Estado nacional y provincial y sus colaboradores para contener que la gente no salga, a esa gente de alguna forma hay que contenerla y alimentarla”.

Comentó además que como central obrera acercaron un escrito de honda preocupación al presidente y al gobernador porque “esto no hay que tomarlo a la ligera. Cada provincia tiene su particularidad y sus problemas, Misiones tiene muchos misioneros y misioneras que viven el día a día, si no trabajan no comen, es una realidad y tiene que ser un compromiso de toda la sociedad porque esta gente si no es contenida también va a contagiar, contaminar y nos va a perjudicar a todos, entonces a nadie le va a servir de nada que tenga sus recursos para sí mismo, para su familia, porque lo que se viene alrededor no lo ataja nadie, acá tenemos que contenernos entre todos”.

Sobre la posibilidad de despidos frente a una situación económica delicada con la mayoría de los negocios cerrados por la cuarentena obligatoria, Giménes enfatizó que, “acá no hay que reducir nada, lo dijo el presidente que van a salir a contener a poner el 50 por ciento del salario para que nadie se caiga, porque si hablamos de despidos o suspensión cómo salimos, vamos a entrar en pánico, como sostiene la CGT no puedo pedirle a alguien que me espere o tenga paciencia el día que no pueda alimentar a su familia, quien lo contiene, no va a haber quien le diga quédese en su casa si la familia tiene hambre, no se trata de salir y tirar la gente por la ventana”.

Agregó que el Estado es el único que puede salir a contener esta situación, “acá lo primordial es resguardar la salud que, no nos contagiemos y que todo el mundo se pueda alimentar, nadie puede quedar sin alimentos como sea, ése es el punto que hoy nos preocupa”.

