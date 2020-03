Cuarentena: para Alejandro Haene el documento presentado al Gobierno provincial por la CEM es sobre los problemas que se avizoran

Definiéndolo como un trabajo en prospectiva por lo que se avizora en una economía post cuarentena y como un aporte en la búsqueda de soluciones en conjunto, el presidente de la Confederación Económica de Misiones (CEM), Alejandro Haene, se refirió al documento entregado por la entidad este viernes (20/03) al Gobierno provincial con el que remarcó tener una relación franca y directa como organización gremial empresaria.

En diálogo con Radio Libertad, el presidente de la CEM destacó que desde el primer minuto estuvieron acompañando todas las medidas que se tomaron a nivel nacional y fundamentalmente las tomadas en la provincia, considerando que Misiones fue pionera en controles, “con la policía haciendo un llamamiento a la seriedad de la situación. Hablo casi todos los días con pares del resto del país y me decían que esto de Misiones es casi único, creo que lo que nos caracteriza es el hecho de tener la visión clara, tenemos una serte adicional que tanto el gobernador cono el vice son médicos que practicaron la medicina y que conocen a donde nos puede llevar este tipo de pandemia”

Sobre los inconvenientes que pudieran encontrar este primer día de la cuarentena obligatoria y el poco tiempo desde la oficialización para poder extender los permisos a aquellos que, dentro de las 24 actividades que están autorizadas en el DNU a trasladarse Se hicieron todos los deberes habidos y por haber para preservar la salud delos misioneros, mencionando que están trabajando con los empresarios en ése sentido.

Respecto a la presentación realizada ante la autoridades provinciales, destacó Haene que, “tenemos una relación franca, directa con el Gobierno de la provincia y hoy nos recibieron en Casa de Gobierno, es una deferencia porque los problemas están, esto recién empieza, Hoy estamos hablando que la cuarentena se extiende hasta fin de mes, pero existe la posibilidad latente de que extienda aún más, entonces tenemos la obligación de cuidar a nuestros representados, a todos aquellos que tiene que cerrar sus comercios y en el medio están los cheques librados, loa haberes que habrá que pagar a fin de mes, están los servicios, luz, agua, alquileres, hay una cantidad de cuestiones que implica esta cuarentena y no es solamente, más allá que debemos resguardarnos las personas, tenemos nuestra obligación de exponer los problemas que estamos teniendo o que estamos avizorando”.

Agregó que en estas presentaciones, “generalmente lo que hacemos es la prospectiva, lo peor sería salir haciendo de bombero cuando el incendio está demasiado avanzado, entonces sabiendo lo que se puede hacer en conjunto con la provincia, así como con la nación, es una batería de situaciones que se dan en el plano tributario, de financiamiento, servicios públicos o transporte que le hicimos llegar al Gobernador porque entendemos que es la mejor forma de comunicar”.

AFIP – VENCIMIENTOS

Consultado sobre los vencimiento tributarios que se verificaron esta semana y no había lugares de pago habilitados por la emergencia sanitaria y si tenía conocimiento de alguna postergación de vencimientos, Haene dijo que, “hasta ahora, hasta este momento no hay nada oficial, ayer (19/03) venció el IVA y la oficina local de la AFIP no trabajo por el feriado de San José pero hasta hoy no hay ningún vencimiento que se haya corrido. Se está hablando de los monotributistas y de los que trabajan en la economía informal, pero hasta ahora lo único que hizo la AFIP fue postergar hasta el 30 de abril la suspensión de los embargos, pero por el momento no tenemos ni corrimiento de vencimiento ni suspensión de presentaciones”.

