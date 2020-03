Al virus lo frenamos entre todos: vecinos implementan un “sistema semáforo” para brindar ayuda durante la cuarentena

El COVID-19 afecta a más de 161 países alrededor del mundo y, con millones de personas en cuarentena, el ingenio y la empatía humana comienzan a aflorar, buscando nuevos mecanismos y sistemas mediante los cuales puedan ayudar a quienes más lo necesitan. Vecinos de Reino Unido han implementado un “sistema semáforo” para cuidarse entre sí.

Este “sistema semáforo” surgió gracias al ingenio de vecinos de Ripon, North Yorkshire, en Reino Unido. Consiste en colocar un papel de color verde en la ventana frontal de sus casas para indicar al resto de sus vecinos que se encuentran bien, que todo está en orden y no necesitan ser asistidos.

Sin embargo, si requieren asistencia médica, para las compras, o cualquier tipo de ayuda, pasan a exhibir en sus ventanas un papel de color rojo, de manera que sus vecinos sepan que algo anda mal.

Esta iniciativa se dio a conocer tras un tweet publicado por Beth Crompton, quien fotografió uno de los hogares implementando este sistema semáforo, y celebró la inventiva metodología aplicada por sus vecinos.

En Reino Unido, el índice de muertes por coronavirus aumentó de 104 a 144 fallecidos en tan solo 24 horas; esto se debe a que sus habitantes subestimaron la importancia de la enfermedad, desestimando las indicaciones de las autoridades y circulando de todos modos.

En Argentina, se vive el primer día de la cuarentena obligatoria declarada por el actual presidente Alberto Fernández. Lastimosamente, medios de comunicación de todo el país anuncian que, si bien el movimiento social se vio disminuido, sigue sin haberse suspendido completamente.

Con sólo 3 muertes por coronavirus hasta el día de la fecha, instamos a toda la población argentina a seguir las indicaciones de las autoridades correspondientes, a implementar la aislación social total y a cumplir con las medidas de salud establecidas. Estos criterios lo único que buscan es evitar un pico exponencial de muertes y manifestaciones causadas por el coronavirus, de manera que el sistema de salud pueda tratarlos sin desbordarse.

Al virus lo frenamos entre todos, por favor, quédate en casa.

At home the whole street has added green paper to their windows. If it changes to red it’s means they require assistance, shopping, medication or transport. THIS IS AMAZING 💚 #coronavirus pic.twitter.com/bI6uVe6UDi

— Beth Crompton (@bethanycrompto2) March 18, 2020