Victor Zenon Cabrera, jefe de la policía: «La gente está acatando la idea de la campaña de concientización»

En el marco de la Emergencia Sanitaria en todo el territorio nacional, la Policía de Misiones aplica el operativo cerrojo a lo largo y ancho de la provincia. Manuel Zenón Cabrera, jefe de la Policía de Misiones explicó cómo hacen efectivo el trabajo en los 31 pasos fronterizos. “Estamos en una situación donde está en riesgo la salud pública”, explicó el comisario.

Zenón Cabrera. Canal 12

Luego de reunirse con sus pares de las fuerzas federales y siguiendo los lineamientos del ministerio de Gobierno, la policía de Misiones trabaja en conjunto con el ministerio de Salud para la detección temprana de un posible caso de coronavirus. Asimismo, la fuerza policial realiza campañas de prevención por las calles.

“Hemos dispuesto el cierre y control de los 31 paso fronterizos que tenemos en la provincia, implicado algunos pasos que tiene que ver con la provincia de corrientes, por el momento, el trabajo tiene que ver con controles de ingreso y tránsito en la frontera”, sostuvo el comisario al respecto del cerrojo en los límites provinciales.

Nuestra gente de la mutual en el feriado. 200 barbijos y trajes de emergencia por día. #juntosomosmas pic.twitter.com/E1tXLwHQ3k — Crio Gral Zenon Cabrera (@jefepoliciamnes) March 19, 2020

En consecuencia, al respecto de la campaña de concientización que realizan indicó que los recorridos se realizan en puntos claves, como ser el microcentro, costanera y algún lugar específico con gran aglomeración. El microcentro posadeño recibe dos patrullajes, por la mañana y por la noche, en tanto, una vez que cae la noche, deciden ir hacia la Costanera de Posadas ya que es un punto de encuentro para los posadeños.

De igual manera, según el jefe policial, todavía no recibieron ninguna denuncia de acumulación de personas y sostiene que los ciudadanos están acatando la medida de la cuarentena. “La gente tiene que entender que no es tiempo de vacaciones, tenemos que resguardarnos en nuestra casa y no propagar el virus”, señaló.

“Tratamos de ser lo más estrictos en los controles, porque queremos reducir al mínimo el tránsito de la población. Principalmente cuidar nuestra gente y provincia, no es momento de ir a pescar a Ituzaingó”, dijo Zenón y agregó que, tienen casos de donde ciudadanos que realizan diálisis en Posadas, pero que son de Corrientes y que en esa circunstancia se hace un seguimiento especial a la persona para que continúe con su tratamiento.

La @MisionesPolicia y @SaludMisiones llevan adelante operativos para controlar la procedencia de las personas e informar acerca de las medidas sobre el #coronavirus, con puestos que incluyen rutas de ingreso, zonas cercanas a los pasos fronterizos, terminales y aeropuertos. pic.twitter.com/0u3ZvOEgvp — Marcelo Pérez (@mgmisiones) March 16, 2020

En tanto a la circulación en la provincia comentó que “el tránsito interno es libre, lo que buscamos es que la gente no se junte en cantidad y otra cosa que preguntan es sobre los medios de transporte de necesidades de abastecimiento están liberado ingreso previo examen y control”.

Asimismo, el jefe de la policía provincial indicó que todavía no tuvieron que actuar ante un posible caso de aglomeraciones y que, si hay que aplicar medida para aquellos que no cumplan con lo establecido, procederá a labrar las actuaciones judiciales correspondientes “estamos en una situación donde está en riesgo la salud pública”, apuntó.

Misiones Online realizó una recorrida por la ciudad y pudo constatar que en algunos barrios de Posadas no se respeta la cuarentena y sin embargo realizan partidos de fútbol en las “canchitas” populares, al respecto el jefe policial manifestó que “hemos tenidos caso de suspender eventos de fútbol de barrio o campeonatos locales, por ahí se resisten un poco pero con el momento asumen y suspenden, no solo eso hemos tenido locales de gimnasio que juntan mucha gente en un espacio muy reducidos y los llamamos para que cierren o disminuya la cantidad de gente”, finalizó Manuel Zenón Cabrera, jefe de la Policía de Misiones.

AR