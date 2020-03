En el marco de la Emergencia Sanitaria en todo el territorio nacional, la Policía de Misiones aplica el operativo cerrojo a lo largo y ancho de la provincia. El ministro de Gobierno de la provincia, Marcelo Pérez se refirió a las decisiones que se están tomando a nivel provincial con por la propagación del coronavirus, “la idea es concientizar a la gente, y evaluar junto al área de salud si alguna persona puede o no ser sospechosa de contener el virus, hoy no se va a pasear, ni van a haber vacaciones, los hoteles están cerrados, infelizmente, estamos en una situación excepcional, tenemos que tomar estas medidas” concluyó Pérez.

Como se reflejó en las últimas horas en la ciudad de Posadas, la Policía informó a todas las personas que permanezcan en sus respectivos domicilios, “la idea es que la policía concientice la importancia de lo que es quedarse en casa, la argentina está afrontando esta situación, otros países más avanzados actuaron tarde” explicó Pérez.

El Ministro de Gobierno Marcelo Pérez explicó en que consiste el operativo cerrojo, y dejo el ejemplo de “hay padres que me dicen que tienen hijos en la localidad de Chaco que están sin clases, y que si van a buscarlos podrán volver a ingresar a la provincia” a lo que el Funcionario recomendó que se queden en las localidades para evitar cualquier riesgo de contagio, sostuvo que los jóvenes se queden en sus departamentos encerrados, y que tampoco los padres vayan a buscarlos porque el traslado implica un riesgo para la familia en general, como también para todos los misioneros que eventualmente se pueda propagar el virus, porque indicó “uno para en una estación de servicio, va al baño” y además aseguró que el virus circuló por Cacho.

Las medidas que se están llevando a cabo en los ingresos a la provincia implican una evaluación por parte del personal de seguridad, que articula con el área de Salud que definirá si esa persona puede o no ser sospechosa de contener el virus. Por otra parte, a los turistas o visitantes de otros puntos de país que no residen en Misiones, se las desalienta en continuar con sus planes de viaje “las personas que vienen a pasear a Misiones las desalentamos, hoy no se va a pasear, ni van a haber vacaciones, los hoteles están cerrados, infelizmente, estamos en una situación excepcional, tenemos que tomar estas medidas” afirmó Pérez.

Por otra parte, también precisó que no pueden tener reservas en hospedajes ya que los hoteles están cerrados. A los visitantes no se les impide el ingresar, se los invita a regresar a su destino original “no estamos en momentos de paseos turísticos”. A los ciudadanos misioneros que el personal del área de salud considere se les invitará también y acompañará eventualmente a aguardar una cuarentena.

Para las fuerzas de seguridad se han instruido mecanismo de como deberán actuar ante la situación, la además de los conocimientos de carácter públicos, como por ejemplo: el distanciamiento de un metro de distancia, y la utilización de protección. Además el personal de Seguridad Provincial está en articulación con las Fuerzas de Seguridad Federales.

Destacó Pérez el trabajo de los efectivos, “aprovecho para felicitar a los efectivos, están haciendo un labor enorme en toda la provincia, están concientizando a la gente, y también están intensificando los controles”.

Ante la situación de personas que circulen en las calles, aún no se han tomado decisiones de detener a los ciudadanos, “todavía no estamos en ese paso, en del día a día se van tomando decisiones, pero en algún momento de ser necesario se van a tomar medidas correspondientes” apuntó Pérez. “La provincia de Misiones fue una vanguardia en esta decisión del operativos cerrojo, que luego se replicó en otras provincias, ahora faltaría que a nivel nacional se haga lo mismo”.

