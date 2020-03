Coronavirus: Italia superó a China y suma 3.405 muertos hasta el momento

Con 427 fallecidos en las últimas 24 horas, los decesos en Italia por coronavirus ascienden a 3.405.

En cuestión de días, con el ritmo de contagio y el elevado porcentaje de mortalidad en Italia por el Covid-19. Con el balance de hoy ofrecido por la Protección Civil italiana, el país transalpino ya ha superado a China en número de fallecidos. En las últimas 24 horas 427 personas han muerto en Italia con coronavirus, con lo que ya son 3.405 frente a los 3.249 decesos registradas en el gigante asiático.

Contando con los fallecidos, en Italia ya han sido diagnosticadas más de 41.000 personas. De estas, 4.440 se han curado y 33.190 siguen estando enfermas. Por lo tanto, el ratio de mortalidad es mucho más elevado en Italia, sobre el 8%. Esto puede deberse a que es un país con una alta concentración de población muy envejecida, pero también a que hay muchos pacientes asintomáticos que todavía no han podido hacerse las pruebas.

La situación preocupa especialmente en la Lombardía, la región europea más afectada por el Covid-19, con 19.884 casos diagnosticados, de los que han muerto 2.168 personas. Especialmente dramático es el caso de la provincia lombarda de Bérgamo, con 4.645 contagiados. Las imágenes de una treintena de camiones llevando féretros desde esta ciudad lombarda a otros municipios para ser incinerados son una muestra gráfica del horror en la ciudad.

El director de Medicina del hospital papa Juan XXIII de Bérgamo, Stefano Fagiuoli, cuenta a La Vanguardia que esta imagen refleja la situación en que se encuentra su hospital. “Necesitamos ayuda desesperadamente”, dice, pidiendo ventiladores y también médicos y enfermeros que sepan cómo usarlos.

“El problema es técnico. Nos hemos tenido que adaptar a las circunstancias pero necesitamos más personal, más material. Cualquier persona que venga será bienvenida”, subraya.

Alrededor de un 10% del personal sanitario de Bérgamo ha sido infectado, con lo que los médicos y enfermeros con los que cuentan actualmente está más bajo presión que nunca. En el centro han tenido que adaptar 400 camas sólo para enfermos de coronavirus, y las 80 que reservan a los cuidados intensivos están absolutamente llenas.

Las autoridades están insistiendo en que si la población no obedece al completo tendrán que aplicar medidas más estrictas. “Pronto no podremos dar respuesta a los enfermos”, ha dicho el gobernador de la región, Attilio Fontana. “Amigos, lo digo educadamente, pero si no lo entendéis por las buenas habrá que ser más agresivos: no salgáis de casa”, ha suplicado. Con datos de los teléfonos móviles se ha sabido que el 40% de los lombardos todavía se desplaza habitualmente, algunos por motivos de trabajo pero otros por razones superfluas.

En declaraciones al Corriere della Sera, el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, ha avanzado que será inevitable prolongar el confinamiento más allá del 3 de abril. Al principio el cierre de escuelas y universidades fue decretado hasta el 15 de marzo. Luego esta fecha fue prolongada hasta el 3 de abril, con el resto del decreto que prohíbe el movimiento y las aglomeraciones sociales en el país para luchar contra el coronavirus .

Pero parece que no será sólo un mes el tiempo necesario para derrotarlo en el país transalpino. El cierre de todas las actividades comerciales que no son esenciales estaba decretado en un principio hasta el 25 de marzo, aunque nadie tenía todavía esperanzas de que en una semana todo pudiese volver a la normalidad.

Fuente: La Vanguardia