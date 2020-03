Coronavirus: ante orden de distanciamiento social, empresas de eventos advierten crítica situación del sector

Según Aquiles Alfonso, integrante de la Asociación de Servicio de Catering de la ciudad de Posadas, aquellas empresas que solo se dediquen a este rubro han visto afectadas sus arcas, debido a que los eventos programados han tenido que ser cancelados o modificados en sus fechas, lo que en cierta medida representa un gasto importante.

Aquiles Alfonso. Misiones Online

Ante las medidas de cuarentena y distanciamiento social, otro de los sectores que denuncia estar perjudicado es el de eventos. En ese sentido, Aquiles Alfonso, integrante de la Asociación de Servicio de Catering de la ciudad de Posadas sostuvo que no han recibido comunicación sobre las medidas que adoptaron las autoridades y los efectos en su sector, ni las decisiones para amortiguarlos. Señaló que su principal peocupación es la incertidumbre porque no solo han sufrido la cancelación de varios de sus servicios, sino que para reprogramar las actividades, todo quedó en stand by.

«El tema esta complicado. Por ejemplo nosotros vivimos de los eventos y este fin de semana tenemos dos eventos una se comunicó y pide para suspenderlo y el otro pide el reintegro del dinero abonado. Ese es un problema, porque en una palabra es una pérdida total ya que los eventos se cancelan y así no tenemos movimiento y seguiremos pagando los impuestos, pagar la luz también y hay que subsistir”, dijo.

El empresario recordó que es en esta fecha donde se comienza a cerrar los eventos para las fiestas de fin de año y lamentó que este contexto afecte las negociaciones.

“Estas normas nos enteramos por los medios y no por lo que nos dijo la municipalidad (…) nuestro sector está muy incierto y no podemos reprogramar porque no sabemos hasta cuándo va a seguir. Sabemos que nadie tiene la culpa, pero necesitamos un apoyo”.

Sobre la demanda, respecto al año anterior explicó que este año habían notado una mejora. «No fue tanta la diferencia entre el año pasado, sentimos que se estabilizó bastante, incluso tuvimos cierre de recepciones en noviembre del 2019, pero ahora con el ‘parate’ esto se va a extender».

Aquiles informó que cuando los negocios son enfocados solo a catering serán los más perjudicados. «conocemos algunos perjudicados en su totalidad que viven solo de eso, el catering que se dedique exclusivamente a ese rubro está afectado en un 100%”.

Sobre las disposiciones dada desde Nación señaló que no han tenido información al respecto.

