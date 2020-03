Virólogo misionero en España, sobre el coronavirus: «La gente usa barbijo pero la mayor vía de contagio es a través de las manos»

Sergio Villordo, misionero que actualmente reside en España y quien es licenciado en Genética, se refirió al brote de coronavirus y su avance en Europa. Brindó detalles acerca del virus causante de la pandemia y también explicó algunas características respecto al dengue y su situación en Misiones.



El licenciado en Genética y además virólogo Sergio Villordo mantuvo una entrevista vía streaming con Radio Libertad, mediante la cual informó cómo se vive la pandemia en Europa, más precisamente en Barcelona, España donde se encuentra viviendo. Aseguró que en mencionado país el principal foco está ubicado en la ciudad de Madrid y desde hace más de una semana las autoridades declararon la alerta nacional.

Sin embargo, explicó que en determinadas regiones como ser la misma Barcelona o el País Vasco se desaceleró el proceso de propagación y por ello se mantienen a la expectativa de que el panorama pueda mejorar. “Esperamos que las medidas preventivas que se tomaron comiencen a impactar en la tasa de contagios y así se revierta”, indicó.

“Solo un 5% de la cantidad total de infectados necesitan extremada precaución, cuidados especiales o recursos extremos. Cuando el número de contagiados supera ampliamente ese porcentaje, comienza el problema. Eso está sucediendo en Madrid”, manifestó.

Villordo hizo hincapié en lo que ese problema representa: el colapso del sistema sanitario. De esa manera se generan dificultades para poder satisfacer las urgencias de aquellos que se encuentran en estado grave. “Cuando hablamos de números, hablamos de casos diagnosticados y no del total. El momento oportuno para hacerle frente con la contención es cuando aún se tienen pocos casos y no esperar a que se excedan”, afirmó.

Respecto a las pruebas de laboratorio para detectar la presencia del virus, indicó que las mismas no pueden realizarse en cualquier lugar ya que precisan de una tecnología particular y además son costosas. A veces, por diversos motivos, no se realizan todas las pruebas, por lo que el número total está subestimado y hay muchos más enfermos, detalló.

Particularidades del coronavirus:

-No presenta sintomatología de manera homogénea, es decir que hay gente que ni siquiera tiene síntomas.

-Tiende a propagarse en temporada de frío y su período de incubación se extiende hasta los 14 días (de ahí el período de cuarentena).

-Una persona infectada puede contagiar a otras dos, de acuerdo a las estadísticas, y por lo general son del mismo entorno del enfermo.

“La gente que se pone barbijo tiene, de alguna manera, una sensación de protección. Sin embargo la mayor vía de contagio es a través de las manos”, apuntó.

El dengue

El virólogo Santiago Villordo, quien realizó trabajos abocados específicamente a la enfermedad que transmite el mosquito aedes aegypti, aseguró que hoy día Misiones es una provincia endémica. Se refiere a que, con el paso del tiempo, el dengue se acentúa cada vez más en nuestra región y ahora logró extenderse, afectando a gran parte del país con casos autóctonos.

“El virus del dengue va circulando constantemente. Las chances de que cada año aparezca el mismo virus son muy bajas (las cepas). Debido a que hay distintos tipos de mosquitos, el virus va mutando para cobrar fuerza e ir moviéndose”, especificó.

El profesional remarcó la importancia de ocuparse de esta enfermedad, tanto frente al panorama actual como con una mirada hacia el futuro. “Los diferentes serotipos de dengue (DEN-1,2,3 y 4) producen anticuerpos distintos y cuando uno se enferma dos veces corre el riesgo de pasarla mucho peor, esa es la instancia de dengue hemorrágico”, expresó.

Villordo apuntó hacia las políticas públicas como medidas paliativas: “Hay que presionar para que no dejen de investigar e inviertan en ciencia y tecnología. El problema está en el futuro, por eso debemos implementar políticas de sanidad y control del vector pero la población, además, debe cambiar de actitud”, reflexionó.

A.B.V.