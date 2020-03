Mientras el coronavirus avanza en el país, los posadeños acatan de manera dispar la recomendación de quedarse en sus casas

El presidente de la Nación, Alberto Fernández recomendó realizar aislamiento social y en Misiones, el Gobernador, Oscar Herrera Ahuad decretó Emergencia Sanitaria ante el brote epidemiológico de dengue y coronavirus. Asimismo, los misioneros salen a la calle y no todos cumplen con la cuarentena.

Misiones Online realizó una recorrida por distintos puntos de Posadas y constató que en algunas plazas hay muchos niños y adolescentes jugando, donde tendrían que estar en sus casas acatando la medida ya que no son vacaciones, sin embargo, en otros lugares si respetan el aislamiento y las plazas se ven vacías.

Oscar Herrera Ahuad suspendió las clases el pasado viernes 13 y se prolongará hasta el 31 de marzo. La medida del funcionario alcanza tanto a colegios públicos como privados, y a todos los niveles educativos.

En primer lugar, la Costanera de Posadas es un punto de encuentro para los posadeños, en la tarde de ayer se vio máximo 2 personas realizando ejercicios físicos, a su vez, en la Playa de El Brete se observó un poco más de gente, pero la mayoría de los ciudadanos han obedecido la norma.

Por la noche, la Policía de Misiones patrulló la Costanera y el centro de Posadas emitiendo un mensaje que invitaba a las personas a retirarse a sus hogares en el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus.

Sin embargo, no todos han respondido igual, también están los confiados de que no pasará nada, o se encuentran poco informados que piensan solamente en salir y seguir haciendo su vida normalmente.

De hecho, en la recorrida por distintos barrios de Posadas, se registró que en las “canchitas” los partidos de fútbol se juegan como si nada sucede y sin embargo el decreto es cumplir con la cuarentena ya que no son vacaciones y quedarse en su domicilio.

Hoy calles del microcentro posadeño se encuentran vacías, sin muchas aglomeraciones, pero están los ciudadanos hacen compras y trámites. Los bancos están sin gente y donde se pudo ver personas haciendo filas fue el Correo Argentino, ya que es fecha para cobrar.

Las plazas San Martín y 9 de julio se observa sin tránsito de personas, máximo caminan dos personas juntas y nada más. Cabe aclarar que en frente a la Catedral, las comunidades Mbya Guaraní siguen con la presencia.

En algunas instituciones privadas, como obras sociales, los empleados atendieron al público con guantes de látex y con alcohol en gel en los escritorios.

En consecuencia, Oscar Herrera Ahuad, instruyó al Instituto Provincial de Loterías y Casino (IPLYC) para que temporalmente cese la actividad en las salas de juegos y casinos en toda la provincia.

Por otra parte, se encuentran activas la guardia online, el número es 0800 444 3400, también quedan activadas en el marco de la página video consulta a través del link que figura en la página del Ministerio de Salud.

Para evitar contagios: quedarse en casa y disminuir la circulación

Además de las recomendaciones generales de lavarse las manos con jabón regularmente, estornudar sobre el pliegue del codo, no llevarse las manos a los ojos ni a la nariz, ventilar los ambientes y desinfectar los objetos que se usan con mayor frecuencia, la higiene de las superficies es una acción que debe tomarse como obligatoria. Para la misión desinfección es tan importante el producto como el método, puesto que no utilizado como se debe su acción no será tan efectiva contra virus y bacterias.

PARTE EPIDEMIOLÓGICO DE ESTE MIÉRCOLES EN MISIONES

