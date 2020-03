Llamados a tu conversación

En tiempos de información abundante, generalizada, datos, estadísticas, lugares, medidas de seguridad.

Dejamos de estar seguros en los lugares rutinarios y empezamos a reunirnos con los elementos cotidianos, pero de una manera distinta. Circulan mensajes llamando a la toma de conciencia, donde las voces te dicen quédate en casa, voluntades que se unen para llamar al cuidado de otro y de uno mismo.

No importa de qué condición social seamos o que tan instruidos estemos, la realidad nos incluye a todos.

Es tarde hay que entrar a la casa

Cuando éramos niños teníamos horas establecidas que se terminaba el tiempo para jugar y era momento de estar en casa, momento de hogar. ¿Qué cosas te gustaban en esa época? ¿de qué disfrutabas? Cada hogar con su ritual, con su costumbre. quizás sea el tiempo de volver a tener como prioridad estar en nuestro hogar.

Por mucho tiempo la sociedad enuncio que dado los cambios cada vez nos vemos menos, cada vez hay menos tiempo para estar en nuestros hogares, todo lo hacíamos hacia afuera, en este momento estamos llamados a estar hacia adentro. Como cuando éramos niños oscureció, es hora de volver a casa.

Tu móvil retro….

“Su voz suena preciosa por teléfono…… preciosa. Por un momento, siento auténtico pánico. No sé qué decirle. Me gustaría decirle: Oiga, Irene, creo que es usted hermosa… Creo que es usted maravillosa. Me gustaría decirle algo que fuera cierto, por ridículo que fuese, porque ahora que he oído su voz, todo ha cambiado».

Henry Miller.

Recordás cuando los teléfonos estaban fijos en nuestras casas, tenías algún sitio preparado para charla o un horario fijo. En esta era digital ¿qué voces te gustaría escuchar? En momentos donde todo va por mensaje escrito, nota de audio ¿y si nos comunicamos con llamadas? Si nos preparamos un mate y nos sentamos a hacer esas llamadas. ¿Con quién te gustaría conversar? ¿que conversaciones podríamos abrir hoy que nos generarían una realidad distinta?

¿Cuáles son las voces que hace tiempo no escuchas y te gustaría saber como están? Un llamado desde el amor, no desde la alarma sino desde el estar presentes.

No te escribo desde el colectivo, desde la fila en el banco. Ya no te mando un audio desde la calle mientras camino, en tiempo de estar en casa, me preparo a llamarte para encontrar en tu voz un amor reconfortante.

Tiempo donde puedo conversar desde otro lugar, donde las reuniones sean a través de plataformas virtuales, donde tengo espacios nuevos para compartir y aprender.

Desde la disciplina del coaching hablamos de una actitud aprendiente y es justamente en estos espacios donde el aprendizaje entra en acción, en donde ante esto novedoso me predispongo a aprender algo nuevo algo que me acerque.

No se trata de aislarnos, sino todo lo contrario es unirnos desde la conciencia, desde el corazón desde saber que si no te doy un beso no es porque haya dejado de quererte sino porque he encontrado mayores formas de amarte.

Llama por teléfono, conversa desde otro lugar, hagamos los móviles de hoy retro y volvamos a sentirlos fijos. Ya no se discan, ya no son rojos ni negros pero siguen siendo la herramienta que te acerca a la voz de la persona amada.

Natalia Ferreira

mnataliaferreira@gmail.com

3764-336939.