Efecto coronavirus: sector de estilistas y profesionales de la belleza están obligados a trabajar para que sus negocios no cierren

Gerardo Correa, profesional estilista, con más de 30 años en el mercado, señaló que los efectos de esta crisis sanitaria ahondan más la problemática que atraviesa el sector. Sostuvo que, en promedio, los turnos han disminuido en un 40% en el último año y afirmó que ante esta emergencia sanitaria, no solo están expuestos a la enfermedad, sino que buscan la intervención de las autoridades para tener un respaldo que les ayude a evitar el quiebre de sus negocios.

Gerardo Correa. Misiones Online

A la crisis económica del 2018, que generó estragos en los diversos sectores, se suma la pandemia del coronavirus. Entre los rubros afectados se encuentra el de profesionales de la belleza. Gerardo Correa, destacado estilista de Posadas, lamentó la situación que actualmente se vive debido al covid-19 e indicó que, aunque están tomando medidas de precaución – como no aceptar turnos de personas mayores de 60 años o vulnerables, así como el uso de alcohol en gel y barbijos-, reconoció que están expuestos al contagio y afirmó que de no trabajar, no podrían mantener sus negocios ni a las familias de sus empleados.

“Llega el día y debes seguir pagando, algunos con unos ahorritos, pero a nosotros nadie nos dice no pagues un mes y después vemos (…) Veo al conversar con mis colegas que esto va a terminar afectando este rubro y generar el cierre de muchos salones. Si el Estado no da una ayuda, quizá con los impuestos, creando una base para que podamos respirar y acomodarnos, creo que en nuestro rubro va a ser difícil”.

Al ser consultado por los productos que suelen ser importados, Correa afirmó que muchos de ellos optan por generar un stock para evitar estas caídas, pero que es innegable el aumento de los mismos.

Precisó que el rubro ha caído en un 40% en promedio. Recordó que no pueden parar sus funciones porque los costos operativos de un salón de belleza son altos, representan en promedio el 70% de los ingresos.

“Los costos operativos son altos, por eso debemos trabajar, tenemos pagos pendientes a nuestros distribuidores, impuestos, etc.”

Correa afirmó que en su caso , es mínimo lo que se trabaja. “Hoy no tengo ni un turno, y eso no alcanza el costo del día para mantener”.

Señaló que el alquiler de estos espacios ronda entre los 15.000 pesos y 20.000, sin contar los servicios que pueden superar los 5.000 pesos.

Solicitó a las autoridades brindar algún tipo de ayuda para que no se cierren los negocios del sector y solicitó una mejor regulación para combatir la informalidad.

SPM