Coronavirus: Paraguay cierra fronteras con Brasil debido a la falta de medidas de Bolsonaro

El Gobierno de Paraguay decidió que, luego de que los casos de coronavirus llegaran este martes a 11 en todo el país, blindar sus fronteras. Por esa razón y porque Brasil aún no tomó medidas para el ingreso y la salida de su territorio, el presidente Mario Abdo Benítez anunció el cierre del paso con su vecino por el Puente de la Amistad, que une Ciudad del Este con Foz de Iguazú.

La medida comenzó a ser implementada desde hoy y se extenderá por un plazo de 15 días, afectando exclusivamente el paso de personas y no así al transporte de cargas, que podrán ingresar cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes. Se estima que unos 7.000 trabajadores brasileños no podrán ingresar a realizar sus labores en Paraguay. La disposición responde al aumento de casos del nuevo coronavirus (COVID-19) en el Estado de Paraná, Brasil, y debido a que el Gobierno brasileño encabezado por Jair Bolsonaro no está tomando las mismas acciones que Paraguay, señaló el mandatario.

El sábado pasado, el presidente paraguayo había anunciado restricciones en las fronteras de su país, cerrando 29 de los 42 puestos aduaneros en los límites con Argentina y Brasil. Esta vez, la medida se tomó sobre un punto en particular: Abdo Benítez aseguró que con su vecino del sur no será necesaria la aplicación de una medida similar, ya que el gobierno de Alberto Fernández​ estableció de antemano la restricción del paso de personas.

Por su parte, la titular de la Dirección General de Migraciones de Paraguay, María de los Ángeles Arriola, explicó que todos los ciudadanos paraguayos y extranjeros residentes en el país podrán ingresar, pero no así volver a salir del país por el lapso de 15 días. Añadió que estas personas obligatoriamente deberán guardar la cuarentena de 14 días, aún si no presentan los síntomas. Por otro lado, Arriola informó que el miércoles se trasladarán a la ciudad de Pedro Juan Caballero, departamento de Amambay, zona de frontera con Ponta Porá, Brasil, para regular el tránsito de personas en los puestos de controles.

En tanto, el presidente de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), Edgar Melgarejo, informó que se tomó la decisión de prohibir a las compañías aéreas embarcar en sus vuelos a ciudadanos extranjeros con destino a Paraguay. La restricción rige tanto para vuelos comerciales como particulares y entra en vigencia desde este miércoles 18 de marzo hasta el 30 de marzo, pudiendo ser prorrogable según el criterio de las autoridades sanitarias paraguayas. Quedan exceptuados de esta disposición los tripulantes paraguayos, naturales y nacionalizados, así como los miembros de delegaciones diplomáticas y organismos internacionales acreditados en el país, pero que deberán ser sometidos al protocolo de aislamiento obligatorio por 14 días.

Fuente: Clarín

D.A.