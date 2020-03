Coronavirus: los mejores videojuegos para entretenerte durante la cuarentena

Con todos los profesionales y autoridades de la nación recomendando el aislamiento social, a continuación, te dejamos una lista de los videojuegos más vendidos en lo que va del 2020, para que aproveches quedarte en casa y contribuyas al bien común.

Stellaris

Explora y descubre un universo espectacular en continuo cambio. Paradox Development Studio, creador de las series Europa Universalis y Crusader Kings, así como editor del exitoso Cities: Skylines, presenta Stellaris, que lleva el género de gran estrategia hasta los confines del universo.

Borderlands 3

¡Vuelve el padre de los shooter-looter, con más de mil armas y una aventura caótica! Arrasa a tus enemigos y descubre mundos inéditos con uno de los cuatro nuevos buscacámaras. Juega solo o con amigos para derribar a adversarios increíbles, hacerte con montones de botín y salvar tu hogar de la secta más cruel de la galaxia.

DOOM Eternal

Se trata de la segunda entrega de la famosísima saga DOOM. Los ejércitos del infierno han invadido la Tierra. Ponte en la piel del Slayer en una épica campaña para un jugador y cruza dimensiones para detener la destrucción definitiva de la humanidad. No le tienen miedo a nada… salvo a ti.

Assassin’s Creed® Odyssey

Elige tu destino en Assassin’s Creed® Odyssey. Pasa de la marginación a la gloria embarcándote en una odisea para descubrir los secretos de tu pasado y cambiar el destino de la antigua Grecia.

Ori and the Will of the Wisps

Comienza un nuevo viaje por un mundo enorme y exótico en el que encontrarás imponentes enemigos y acertijos desafiantes en tu misión para desentrañar el destino de Ori.

PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS

Es un juego de disparos, en primera o tercera persona, basado en el modo Battle Royale que está siendo desarrollado a través de la retroalimentación con la comunidad. Comenzando de la nada, los usuarios tienen que luchar uno contra el otro para localizar armas y suministros a fines de lograr ser el último sobreviviente. Este juego realista de alta tensión se establece en una isla masiva de 8×8 km con un extraordinario nivel de detalle.

Football Manager 2020

Da buen uso a tus opiniones y hacé las cosas a tu manera en tu club esta temporada. En FM20, cada decisión cuenta gracias a nuevas funcionalidades y mecánicas depuradas, que añaden frescura y autenticidad, dando más poder a los mánagers para controlar mejor su destino y el de su equipo.

Far Cry® 5

Bienvenido a Hope County, Montana, la tierra de los valientes y de la libertad, pero también de la secta apocalíptica conocido como «Puerta del Edén». Enfréntate a Joseph Seed, líder de la secta, y sus hermanos para liberar a la comunidad de Hope.

¿Qué estás esperando para descargarte estos juegos y aprovechar al máximo tus días de aislamiento?

Fuente: Steam.

A.C.