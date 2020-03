Un misionero que reside en España explicó el fenómeno de la expansión y disminución del coronavirus en el mundo

El objetivo de los gráficos realizados por el biólogo molecular, Sergio Villordo, fue mostrar cómo se expandió el coronavirus a lo largo del tiempo en diferentes países y cómo fueron aumentando y disminuyendo los casos según las políticas y medidas adoptadas por cada país.

Sergio Villordo estudió Genética en Posadas y al graduarse continuó sus estudios cursando un doctorado en Biología Molecular en el Instituto Leloir. A lo largo de su carrera se abocó al estudio del Dengue, tanto para su tesis de licenciatura como para el doctorado.

A través de un gráfico realizado por el mismo, Villordo dio a conocer cómo fueron aumentando y disminuyendo los casos de coronavirus en España y el mundo según cada país, siendo Madrid la ciudad que lleva el mayor número de casos de personas infectadas y muertos hasta el momento.

«En Madrid el brote de la enfermedad se dio en una expansión muy grande, y eso hace que se vea sobrepasada la capacidad del sistema de salud de Madrid«, explicó en relación al número de victimas fatales.

En un segundo gráfico, expresa el número de casos por países. «De todos los países mencionados, Japón es el que tuvo el coronavirus durante más tiempo. Sin embargo, en la curva se puede observar cómo lo fueron frenando a lo largo del tiempo y hoy por hoy llegan a estas fechas con menos de 800 casos«. «España, hace menos de un mes tenía cerca de 30 casos y hoy por hoy tiene alrededor de 10.000«, comparó Villordo.

«Italia hoy reúne cerca de 20.000 casos abarcando ciertas regiones en particular. Hay que tener en cuenta que una vez que el virus ingresa en una zona, es muy difícil de controlar, esto es lo que se ve reflejado en varias ciudades y lo que sucede es que sobrepasan la capacidad del sistema de salud«.

En cuanto a la situación del virus en Argentina, dejó un mensaje esperanzador: «Lo bueno que está pasando en Argentina es que justo se ha decretado y tomado en serio con nuevas medidas políticas, pero me parece fundamental dejar de lado las banderas y trabajar en conjunto como sociedad. Lo bueno es que hay muy pocos casos y se los asocia con el ingreso de gente al país, no existe certeza de que sea una transmisión local, eso es muy bueno sumado a la existencia de temperaturas altas«.

Además recordó la importancia de respetar la cuarentena, por la posibilidad de ser portadores del virus sin presentar síntomas: «Ya conocemos los síntomas habituales: tos, fiebre, dolor de garganta. Pero hay quienes no presentan síntomas. Varios estudios revelaron que estas personas reúnen gran cantidad de virus en la saliva y es altamente contagioso si la persona no toma los recaudos: quedarse en su casa, usar barbijo, lavarse las manos, utilizar alcohol en gel, no compartir elementos personales. Tenemos que concientizarnos de que todos podemos estar enfermos y que por esto corremos el riesgo de contagiar a cualquiera o ser contagiados«, explicó el especialista reivindicando la concientización para evitar el contagio y, consecuentemente, el colapso de los centros de salud.

