«Quedate en tu casa carajo», la nueva tendencia en Twitter

El gobierno argentino comenzó a tomar medidas preventivas respecto a la situación con el Coronavirus Covid-19. Una de ellas es la cuarentena obligatoria para los viajeros. También la suspensión de las clases y la licencia para empleados con hijos y mayores de 60 años.

Por esta situación en Twitter se convirtió en tendencia el hashtag #QuedateEnTuCasaCarajo que estalló después de que se viralizaran imágenes de las playas de Monte Hermoso repletas de gente pese a la cuarentena por Coronavirus Covid-19.

«Te proponemos que no trabajes y que tus hijos no vayan al colegio para que se queden en casa y no corran el riesgo de contagiarse», tuiteó este lunes por la noche Alberto Fernández luego de que trascendió el caso de una importante cantidad de personas que se congregaron en Monte Hermoso pese a la pandemia de Covid-19.

Fuente: Radio Sudamericana

D.A.