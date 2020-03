Actividad normal en los supermercados posadeños pese a la situación de emergencia sanitaria

Pese al estado de emergencia sanitaria por la que está pasando el país, los supermercados no presentan una gran acumulación de clientes. Lo que es visible es la escasez de insumos como el alcohol en gel y repelente ya que no era previsible la demanda y los locales no acostumbran tener un stock muy amplio de estos productos.

Nelson Lukowski, en diálogo con Misiones Online se expresó acerca de la situación y los trabajos de prevención que se están llevando a cabo. Desde los locales comerciales recomiendan no asistir a hacer las compras en grupos o en familia, sino de a un representante por hogar para así evitar poner en peligro de contagio a más personas.

También se recomienda tener claro que es lo que se está yendo a comprar, para que de esta manera el proceso sea lo mas rápido y eficiente posible. Se ruega que al adquirir los productos que se encuentran en escasez, hacerlo de forma controlada, no más de 2 unidades de alcohol en gel o repelente por familia.

