Fútbol. Lanús y Argentinos prometen un gran espectáculo: hora, TV y formaciones

Lanús y Argentinos Juniors se enfrentarán en un partido correspondiente a la Zona 2 de la Copa de la Superliga en el cual ambos equipos buscarán una victoria que les permita quedar en puestos de clasificación para la próxima Libertadores.

El encuentro se jugará a partir de las 19 en el estadio Néstor Díaz Pérez, será controlado por el árbitro Nicolás Lamolina e irá televisado en directo por la señal deportiva de cable TNT Sports.

El Granate quiere revertir la imagen del final del torneo pasado, ya que perdió 3 a 2 en su visita a San Lorenzo y el entrenador Luis Zubeldía tendrá una baja importante: Leonel Di Plácido sufrió una lesión ligamentaria en la rodilla izquierda.

📝 Convocatoria para el compromiso de mañana contra Argentinos Juniors.#SiempreGranate 🇱🇻👊 pic.twitter.com/uqryKAhgTf — Club Atlético Lanús (@clublanus) March 15, 2020

Por otro lado, el Bicho viene de vencer como local a Rosario Central por 2 a 1, lo que le permitió entrar en Zona de Copa Libertadores, pero intentará lograr un triunfo para afianzarse en ese lugar.

Tras derrotar al elenco rosarino, el elenco de La Paternal superó a Cañuelas por 1 a 0 y pasó a la próxima fase de la Copa Argentina.

El técnico Diego Dabove todavía no dio indicios del conjunto que visitará a Lanús, pero podría no hacer cambios y poner a los mismos once que empezaron jugando ambos encuentros.

#AAAJ Diego Dabove citó a 20 jugadores para enfrentar a Lanús, este lunes de las 19 hs en el Estadio Ciudad de Lanús – Néstor Diaz Pérez. pic.twitter.com/bWhafXJ0d9 — Argentinos Juniors (@AAAJoficial) March 15, 2020

Las siguientes son las probables formaciones de los equipos y otros detalles del partido:

Lanús: Agustín Rossi; Nicolás Morgantini, Ezequiel Muñoz, Lautaro Valenti, Alexander Bernabei; Facundo Pérez, Facundo Quignón, Marcelino Moreno; Carlos Auzqui, Lautaro Acosta y José Sand. DT: Luis Zubeldía.

Argentinos: Lucas Chaves; Kevin Mac Allister, Miguel Torrén, Carlos Quintana, Elías Gómez; Francis Mac Allister, Fausto Vera, Iván Colman, Damián Batallini; Santiago Silva y Gabriel Hauche. DT: Diego Dabove.

Fuente: Infobae