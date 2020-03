Argentina y Paraguay: economistas analizan el impacto económico del coronavirus en estos países

Corte en la cadena de suministro, reducción de las exportaciones de soja y carne, son solo algunos de los efectos. Aunque todavía no se conocen los costos económicos exactos, se estima que estos dependerán del comportamiento de la enfermedad en el país y en la vecina ciudad de Encarnación.

Los efectos del covid -19 en la economía, aún no pueden definirse, según explicaron economistas consultados por Misiones Online. Sin embargo, destacaron que Paraguay ya haya tomado medidas sanitarias y de protección a sus arcas, que incluyen bonos para la población, baja de tasas de interés entre otras acciones para incentivar el consumo. En Argentina, aún se espera que el Gobierno anuncie qué acciones tomarán para proteger la ya golpeada y – todavía en crisis- economía local.

Argentina y sus envíos de soja y carne

Para Gerardo Alonso Schwarz, economista argentino, todavía no se pueden hacer proyecciones sobre los efectos reales del covid-19. «Es interesante destacar que hasta el momento es imposible cuantificar el impacto económico, todavía no sabemos cómo irá evolucionando la enfermedad y ,por lo tanto, cómo irá evolucionando la actividad económica en los demás países, tanto en la Argentina, sus socios comerciales y el resto del mundo».

Señaló que los análisis tienen el supuesto de que el coronavirus, al igual que en China, se estaría controlando en el primer cuatrimestre de este año.

Schwarz indicó que entre los principales efectos se encuentra el corte de cadena de suministro, debido a que lo que sucedía en China se originó en una zona industrializada.

“Esa realidad ha afectado la cadena de producción mundial y tenemos que esperar que se restablezca la cadena de suministro, por lo cual esta región China que está muy integrada a las cadenas de valor globales tiene que volver a producir, después del cuál recién podemos hablar de restauración por esa vía”.

Añadió que otro efecto es el de las exportaciones de Argentina a China y los países que están siendo afectados. “Por ejemplo, Argentina exporta principalmente todos los derivados de soja y carne. El 75% de la carne que se exporta de Argentina, tiene como destino a China y claramente ese sector va a ser resentido, así como todos los derivados de la soja».

Precisó que al haber menos demanda internacional si se encuentra otro destino, «es probable que se encuentre en un menor precio».

El especialista señaló que en el caso particular de Misiones, al no tener a China como un destino principal, consideró que no afectará gravemente a las arcas de la tierra colorada. No obstante, aclaró que el análisis corresponde al intercambio comercial con China. «Luego debemos identificar cómo impacta en otras naciones como Europa, Estados Unidos, Brasil y países árabes, que son los principales mercados de Misiones».

El economista prevé que este contexto también afectará la demanda de gigante asiático de distintos precios de commodities. «Una menor demanda de petróleo, de cobre y de distintos productos, principalmente minerales, harán que estos precios bajen y otros commodities. Esto en un corto plazo es una mala noticia, pero en el mediano plaza, una baja del precio de estos productos es una buena inversión porque somos importadores de alguno de estos productos», señaló.

Afirmó que recién cuando se conozca el efecto del covid-19 en Europa y Estados unidos, recién se verá su impacto en la tierra colorada con más claridad.

«Cuánto impactará esto, dependerá de cuánto dure, pero la verdad es que no sabemos. Hay varios aspectos, a través de los cuales nos impacta económicamente y prácticamente todas las actividades van a ser afectadas y solo algunas excepciones van a ser beneficiadas como farmacéuticos».

Destacó que este contexto impulsará la tendencia del «teletrabajo». «Seguramente esto ayudará a transformar los sistemas productivos para que muchos puedan trabajar desde sus casas. En el sector educación se ha visto cómo están desarrollando y empezando a utilizar muchas herramientas informáticas, así también todo el tema de compras por internet y online que está teniendo un momento de compra masiva. Esta situación va a generar seguramente muchos cambios tecnológicos y productivos que ya sabemos que pueden tener un impulso mucho más fuerte».

Por último, señaló que el cierre de «claramente con el tipo de cambio actual que tenemos, prácticamente tenemos los precios más barato en la Argentina que en otros países. Esto generaba que muchos paraguayos crucen la frontera».

Situación en el país del otro lado del puente

La situación del país vecino parece menos agobiante, Virgilio Benitez, economista paraguayo, informó que el Gobierno de Paraguay ya está tomando medidas para proteger su economía.

«Después de aquella desaceleración que tuvimos en el 2018, en el 2019 que para Paraguay fue bastante fuerte con nuestra primera recesión después de 20 años y cuando pensábamos que la situación mejoraría este año por la cosecha de soja, esto pone interrogante a lo que puede pasar en nuestra economía», afirmó.

Benitez destacó que el comercio y los servicios son las dos actividades más importantes de la economía local y sostuvo que “al restringirse con las medidas que tomó el Gobierno, estamos viendo que evidentemente son medidas que contraerán mucho el sector”.

Añadió que “es interesante entender que si la enfermedad se extiende podría afectar aún más a la economía”.

Medidas

Paraguay espera un crecimiento importante para este 2020 y el Banco Central estimó un 4.1%, según informó Benitez, este sería uno de los más grandes de la Región. “Lo que el Gobierno (Paraguay) busca es tratar de que se pueda mantener ese crecimiento económico y básicamente el Producto Interno Bruto está constituido por la inversión y el gasto del gobierno y las importaciones netas”, precisó.

Señaló que 177 mil familias serán beneficiadas y dispondrán de un monto adicional que les permitirá poder estimular el consumo de esta manera. Agregó que 207 mil adultos mayores recibirán un anticipo de pago. «Siempre intentando de que se simule el consumo de esas personas y en términos fiscales reducir y exonerar las multas impositivas hasta el mes de julio y con relación al consumo, es el fraccionamiento de cuotas para el pago de los impuesto a la renta personal, específicamente en cinco cuotas. A eso se le suman las medidas relacionadas a la inversión que lo que pretende es reducir las tasas de interés».

Añadió que en tiempo de recesión económica el año pasado el Gobierno bajó la tasa de interés a un 4%, pero muchos bancos no acataron, por lo que sostuvo que la aplicación de estas medidas va a depender mucho de la responsabilidad social de los bancos «para que se pueda efectivizar estas medidas que están adoptando el Banco Central».

Agregó que hay una reducción del encaje legal lo que va a permitir que los bancos tengan mayor liquidez que se pueda volcar al consumo a través de microcréditos.

«En términos del gasto del Gobierno, lo que hizo fue hacerle disponer al ministerio de Salud 530 mil millones de guaraníes y unos 2700 nuevos contratos con la intención de seguir acelerando las obras públicas para que no baje el ritmo de crecimiento».

